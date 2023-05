Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quinta-feira (18)

Fortaleza perde por 3 a 0 do Palmeiras fora de casa e se complica na Copa do Brasil

Vojvoda analisa derrota do Fortaleza para o Palmeiras: 'estivemos abaixo do que poderíamos'

Fortaleza negocia contratação do lateral Gonzalo Escobar, diz imprensa argentina; veja detalhes

5