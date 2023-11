Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quinta-feira (16)

Tem muito futebol internacional movimentando esta quinta-feira (16). Tem Eliminatórias da Copa do Mundo, com a Seleção Brasileira em campo contra a Colômbia. Também tem Argentina, atual dona do Mundial, contra o Uruguai. Confira a agenda de jogos e onde assistir.

JOGOS DE HOJE, QUINTA (16)

ELIMINATÓRIAS EUROCOPA

14h - Azerbaijão x Suécia - Star+

14h - Chipre x Espanha - SporTV 3

14h - Geórgia x Escócia - Star+

16h45 - Eslováquia x Islândia - Star+

16h45 - Montenegro x Lituânia - SporTV2

ELIMINATÓRIAS DA COPA DO MUNDO

16h45 - Liechtenstein x Portugal - ESPN e Star+

19h - Venezuela x Equador - SporTV 3

21h - Argentina x Uruguai - SporTV 2

21h - Colômbia x Brasil - Globo e SporTV

21h30 - Chile x Paraguai - SporTV 3

COPA DO MUNDO SUB-17

06h - Equador x Espanha - Fifa+