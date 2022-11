Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quinta-feira (10)

A agenda de jogos desta quinta-feira (10) está recheada de jogos. No Brasil, é dia de dois jogos na Série A do Brasileirão. Já no futebol europeu, acontecem partidas de algumas das principais ligas nacionais, além de um duelo na Copa da Liga Inglesa. Confira agora os horários dessas partidas e onde assistir cada uma delas.

JOGOS DE HOJE, QUINTA-FEIRA (10)

BRASILEIRÃO SÉRIE A

20h | Atlético-MG - Cuiabá | Premiere

20h | Botafogo - Santos | SporTV e Premiere

CAMPEONATO ESPANHOL

15h | Rayo Vallecano - Celta | Star+

16h | Valencia - Betis | Star+

17h30 | Real Madrid - Cádiz | Star+

CAMPEONATO ITALIANO

14h30 | Hellas Verona - Juventus | ESPN e Star+

e Star+ 16h45 | Lazio - Monza | ESPN e Star+

COPA DA LIGA INGLESA

17h | Manchester United - Aston Villa | ESPN e Star+