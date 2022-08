Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quinta (18)

A quinta-feira (18) de futebol será de decisão na Copa do Brasil e bola rolando na Série B do Campeonato Brasileiro, além do Brasileirão Sub-20 e o Campeonato Paulista Feminino. A Liga Europa também movimenta a rodada.

JOGOS DE HOJE, QUINTA (18)

Copa do Brasil

21h - América-MG x São Paulo - SporTV e Premiere

Brasileirão Série B

20h - CSA x Vasco - Premiere

21h30 - Tombense x Sport - SporTV e Premiere

Campeonato Brasileiro Sub-20

15h - Palmeiras x Vasco - SporTV

Campeonato Paulista Feminino

15h - Santos x São José-SP - Eleven Sports, Estádio TNT Sports e Paulistão Play

17h - Corinthians x Portuguesa - SporTV e Paulistão Play

19h - RB Bragantino x São Paulo - Paulistão Play

Liga Europa

13h - HJK x Silkeborg - Sem informação de transmissão

13h30 - Ferencváros x Shamrock Rovers - Sem informação de transmissão

14h - Apollon x Olympiacos - Sem informação de transmissão

14h - Pyunik x Sheriff - Sem informação de transmissão

14h - Malmö x Sivasspor - Sem informação de transmissão

14h - Zurique x Hearts - Sem informação de transmissão

14h45 - Ludogorets x Zalgiris Vilnius - Sem informação de transmissão

15h - Dnipro Dnipropetrovsk x AEK Lanarca - Sem informação de transmissão

15h30 - Gent x Omonia - Sem informação de transmissão

16h - Austria Viena x Fenerbahçe - Sem informação de transmissão

