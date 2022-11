Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quarta-feira (9)

A agenda de jogos desta quarta-feira (9) está recheada de jogos. No Brasil, é dia de muitas partidas na Série A do Brasileirão. Já no futebol europeu, acontecem partidas de algumas das principais ligas nacionais da Europa, além de um grande duelo na Copa da Liga Inglesa. Confira agora os horários dessas partidas e onde assistir cada uma delas.

JOGOS DE HOJE, QUARTA-FEIRA (9)

BRASILEIRÃO SÉRIE A

19h - Fluminense x Goiás - Premiere

19h - Avaí x Ceará - Premiere

19h - Coritiba x Corinthians - Premiere

20h30 - Fortaleza x RB Bragantino - Premiere

21h30 - Palmeiras x América-MG - Globo e Premiere

21h30 - Juventude x Flamengo - Globo e Premiere

21h30 - Atlético-GO x Athletico-PR - Premiere

CAMPEONATO ESPANHOL

15h - Almería x Getafe - Star+

15h - Sevilla x Real Sociedad - ESPN e Star+

16h - Espanyol x Villarreal - Star+

17h30 - Mallorca x Atlético de Madrid - ESPN e Star+

CAMPEONATO ITALIANO

14h30 - Lecce x Atalanta - Star+

14h30 - Sassuolo x Roma - ESPN e Star+

16h45 - Fiorentina x Salernitana - Star+

16h45 - Internazionale x Bologna - ESPN e Star+

16h45 - Torino x Sampdoria - Star+

CAMPEONATO ALEMÃO

14h30 - Colônia x Bayer Leverkusen

16h30 - RB Leipzig x Freiburg

16h30 - Union Berlin x Augsburg

16h30 - Eintracht Frankfurt x Hoffenheim

16h30 - Schalke 04 x Mainz

COPA VERDE

20h - Brasiliense x Vila Nova - DAZN

COPA DA LIGA INGLESA

17h - Manchester City x Chelsea - ESPN e Star+