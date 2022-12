Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quarta-feira (7)

A agenda de jogos desta quarta-feira (7) não conta com jogos da Copa do Mundo. As partidas da competição internacional só retornam nesta sexta-feira (9). Apesar disso, outras competições movimentam os gramados nesta quarta. Confira agora os horários dessas partidas e onde assistir cada uma delas.

JOGOS DE HOJE, QUARTA-FEIRA (7)

CHAMPIONS LEAGUE FEMININA

14h45 | Lyon - Zurich | DAZN e YouTube

14h45 | Rosengard - Benfica | DAZN e YouTube

17h | Arsenal - Juventus | DAZN e YouTube

17h | Bayern de Munique - Barcelona | DAZN e YouTube

CAMPEONATO ESPANHOL 2ª DIVISÃO

15h | Cartagena - Villarreal II | Star+

COPA DA INGLATERRA

16h45 | Stockport County - Charlton | Star+

TAÇA DA LIGA - PORTUGAL

17h30 | Rio Ave - Sporting | ESPN 4 e Star+

PAULISTA FEMININO

21h30 | Santos - São Paulo | SporTV 3, TNT e PaulistãoPlay