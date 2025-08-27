Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quarta-feira (27)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta quarta-feira, dia 27 de agosto de 2025

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Jogada
Legenda: Atacante inglês Harry Kane comemora gol pelo Bayern de Munique
Foto: Michaela STACHE / AFP

A agenda dos jogos de hoje na TV desta quarta-feira (27) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, QUARTA-FEIRA (27)

CHAMPIONS LEAGUE (PLAYOFFS)

  • 13h45 | Qarabag Agdam x Ferencvaros | HBO Max
  • 16h | Benfica x Fenerbahçe | TNT e HBO Max
  • 16h | Copenhagen x Basel | HBO Max
  • 16h | Club Brugge x Rangers | Space e HBO Max

COPA DA ALEMANHA (PRIMEIRA FASE)

  • 15h45 | Wehen Wiesbaden x Bayern de Munique | ESPN 4 e Disney+

COPA DA LIGA INGLESA

  • 16h | Grimsby x Manchester United | ESPN e Disney+

CAMPEONATO ESPANHOL

  • 16h | Celta de Vigo x Real Bétis | Disney+

COPA DO BRASIL

  • 19h30 | Atlético-MG x Cruzeiro | Prime Video
  • 21h30 | Athletico-PR x Corinthians | Globo, Sportv, Premiere e Prime Video
  • 21h30 | Vasco x Botafogo | Globo, Sportv, Premiere e Prime Video

COPA CENTRO-AMERICANA DA CONCACAF

  • 21h | LD Alajuelense x Antigua GFC | Disney+
  • 21h | CD Plaza Amador x Alianza FC | Disney+
  • 23h | CD Olímpia x Club Xelaju | Disney+
  • 23h | Real Estelí x CD Águila | Disney+

COPA DO CARIBE DA CONCACAF

  • 21h | Moca x Mount Pleasant | Disney+

LEAGUES CUP

  • 21h30 | Inter Miami x Orlando City | Apple TV+
  • 23h45 | Los Angeles Galaxy x Seattle Sounders | Apple TV+
Assuntos Relacionados
Imagem do atacante inglês Harry Kane

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quarta-feira (27)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta quarta-feira, dia 27 de agosto de 2025

Daniel Farias Há 13 minutos
Foto de Kane, jogador do Bayern de Munique, que enfrentar a Inter de Milão nas quartas da Champions League

Jogada

Wehen Wiesbaden x Bayern na Copa da Alemanha: onde assistir, escalações e horário

Veja como assistir ao vivo ao jogo da primeira rodada da Copa da Alemanha

Daniel Farias Há 14 minutos
Final da Europa League entre Tottenham e Manchester United

Jogada

Grimsby Town x Manchester United na Copa da Liga Inglesa: onde assistir, escalações e horário

Veja como assistir ao vivo ao jogo da segunda fase da Copa da Liga Inglesa

Daniel Farias Há 14 minutos
Kuscevic em ação pelo Fortaleza

Jogada

Fortaleza deve ter retorno de Kuscevic contra o Internacional

Chileno vem desfalcando o Leão desde o dia 12 de agosto quando sentiu lesão

Vladimir Marques e Fernanda Alves 26 de Agosto de 2025

Jogada

Tabela da Taça Fares Lopes é definida; veja datas e horários dos jogos

10 equipes disputam o título da competição que dá vaga na Copa do Brasil de 2026

Vladimir Marques 26 de Agosto de 2025

Jogada

Dos próximos 7 jogos do Fortaleza, cinco serão confrontos diretos contra o rebaixamento; veja rivais

Tricolor terá sequência para reagir e e deixar o Z4 da Série A

Vladimir Marques 26 de Agosto de 2025