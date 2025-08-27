Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quarta-feira (27)
Confira os jogos de futebol ao vivo desta quarta-feira, dia 27 de agosto de 2025
A agenda dos jogos de hoje na TV desta quarta-feira (27) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, QUARTA-FEIRA (27)
CHAMPIONS LEAGUE (PLAYOFFS)
- 13h45 | Qarabag Agdam x Ferencvaros | HBO Max
- 16h | Benfica x Fenerbahçe | TNT e HBO Max
- 16h | Copenhagen x Basel | HBO Max
- 16h | Club Brugge x Rangers | Space e HBO Max
COPA DA ALEMANHA (PRIMEIRA FASE)
- 15h45 | Wehen Wiesbaden x Bayern de Munique | ESPN 4 e Disney+
COPA DA LIGA INGLESA
- 16h | Grimsby x Manchester United | ESPN e Disney+
CAMPEONATO ESPANHOL
- 16h | Celta de Vigo x Real Bétis | Disney+
COPA DO BRASIL
- 19h30 | Atlético-MG x Cruzeiro | Prime Video
- 21h30 | Athletico-PR x Corinthians | Globo, Sportv, Premiere e Prime Video
- 21h30 | Vasco x Botafogo | Globo, Sportv, Premiere e Prime Video
COPA CENTRO-AMERICANA DA CONCACAF
- 21h | LD Alajuelense x Antigua GFC | Disney+
- 21h | CD Plaza Amador x Alianza FC | Disney+
- 23h | CD Olímpia x Club Xelaju | Disney+
- 23h | Real Estelí x CD Águila | Disney+
COPA DO CARIBE DA CONCACAF
- 21h | Moca x Mount Pleasant | Disney+
LEAGUES CUP
- 21h30 | Inter Miami x Orlando City | Apple TV+
- 23h45 | Los Angeles Galaxy x Seattle Sounders | Apple TV+
