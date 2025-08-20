Diário do Nordeste
Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quarta-feira (20)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta quarta-feira, dia 20 de agosto de 2025

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 08:40)
Jogada
Legenda: Léo Ortiz durante jogo do Flamengo
Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

A agenda dos jogos de hoje na TV desta quarta-feira (20) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, QUARTA-FEIRA (20)

CAMPEONATO JAPONÊS

  • 7h | Sanfrecce Hiroshima x Vissel Kobe | Xsports e Canal GOAT

SUPERCOPA SAUDITA

  • 9h | Al Qadsiah x Al Ahli | Sportv 2, Canal GOAT, BandSports, Newco Play, Bandplay, Band.com.br e Esporte na Band (YouTube)

CAMPEONATO PAULISTA FEMININO

  • 15h | Taubaté x Palmeiras | UOL Play

CHAMPIONS LEAGUE (PLAYOFFS)

  • 16h | Fenerbahçe x Benfica | TNT e HBO Max
  • 16h | Basel x Copenhague | Space e HBO Max
  • 16h | Celtic x Kairat | HBO Max
  • 16h | Bodo/Glimt x Sturm Graz | HBO Max

CAMPEONATO INGLÊS (TERCEIRA DIVISÃO)

  • 16h | Bolton x Reading | Disney+

BRASILEIRÃO SUB-20

  • 18h | RB Bragantino sub-20 x Palmeiras sub-20 | Sportv

BRASILEIRÃO

  • 19h | Juventude x Vasco | Premiere

LIBERTADORES

  • 19h | Estudiantes x Cerro Porteño | ESPN 4 e Disney+
  • 21h30 | Internacional x Flamengo | Globo, ESPN e Disney+

COPA SUL-AMERICANA

  • 19h | Cienciano x Bolívar | Paramount+
  • 21h30 | Independiente x Universidad de Chile | ESPN 4 e Disney+
  • 21h30 | Universidad Católica-EQU x Alianza Lima | Paramount+

COPA DOS CAMPEÕES FEMININA DA CONCACAF

  • 20h | Gotham x Monterrey | Disney+
  • 21h | CAI x Deportivo Saprissa | Disney+
  • 23h | Alajuelense x América | Disney+

LEAGUES CUP

  • 21h | Inter Miami x Tigres | Apple TV
  • 21h50 | Toluca x Orlando City | Apple TV
  • 0h | Seattle Sounders x Puebla | Apple TV
  • 0h45 | Los Angeles Galaxy x Pachuca | Apple TV

COPA DO NORDESTE

  • 21h30 | Bahia x Ceará | ESPN 2, Disney+ e Premiere
  • 21h30 | CSA x Confiança | Premiere

COPA CENTRO-AMERICANA DA CONCACAF

  • 23h | Real CD España x Cacique Diriangén | Disney+
  • 23h | Cartagines x Verdes | Disney+
