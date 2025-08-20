Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quarta-feira (20)
Confira os jogos de futebol ao vivo desta quarta-feira, dia 20 de agosto de 2025
A agenda dos jogos de hoje na TV desta quarta-feira (20) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, QUARTA-FEIRA (20)
CAMPEONATO JAPONÊS
- 7h | Sanfrecce Hiroshima x Vissel Kobe | Xsports e Canal GOAT
SUPERCOPA SAUDITA
- 9h | Al Qadsiah x Al Ahli | Sportv 2, Canal GOAT, BandSports, Newco Play, Bandplay, Band.com.br e Esporte na Band (YouTube)
CAMPEONATO PAULISTA FEMININO
- 15h | Taubaté x Palmeiras | UOL Play
CHAMPIONS LEAGUE (PLAYOFFS)
- 16h | Fenerbahçe x Benfica | TNT e HBO Max
- 16h | Basel x Copenhague | Space e HBO Max
- 16h | Celtic x Kairat | HBO Max
- 16h | Bodo/Glimt x Sturm Graz | HBO Max
CAMPEONATO INGLÊS (TERCEIRA DIVISÃO)
- 16h | Bolton x Reading | Disney+
BRASILEIRÃO SUB-20
- 18h | RB Bragantino sub-20 x Palmeiras sub-20 | Sportv
BRASILEIRÃO
- 19h | Juventude x Vasco | Premiere
LIBERTADORES
- 19h | Estudiantes x Cerro Porteño | ESPN 4 e Disney+
- 21h30 | Internacional x Flamengo | Globo, ESPN e Disney+
COPA SUL-AMERICANA
- 19h | Cienciano x Bolívar | Paramount+
- 21h30 | Independiente x Universidad de Chile | ESPN 4 e Disney+
- 21h30 | Universidad Católica-EQU x Alianza Lima | Paramount+
COPA DOS CAMPEÕES FEMININA DA CONCACAF
- 20h | Gotham x Monterrey | Disney+
- 21h | CAI x Deportivo Saprissa | Disney+
- 23h | Alajuelense x América | Disney+
LEAGUES CUP
- 21h | Inter Miami x Tigres | Apple TV
- 21h50 | Toluca x Orlando City | Apple TV
- 0h | Seattle Sounders x Puebla | Apple TV
- 0h45 | Los Angeles Galaxy x Pachuca | Apple TV
COPA DO NORDESTE
- 21h30 | Bahia x Ceará | ESPN 2, Disney+ e Premiere
- 21h30 | CSA x Confiança | Premiere
COPA CENTRO-AMERICANA DA CONCACAF
- 23h | Real CD España x Cacique Diriangén | Disney+
- 23h | Cartagines x Verdes | Disney+
