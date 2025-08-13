Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quarta-feira (13)
Confira os jogos de futebol ao vivo desta quarta-feira, dia 13 de agosto de 2025
Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 08:25)
A agenda dos jogos de hoje na TV desta quarta-feira (13) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, QUARTA-FEIRA (13)
SUPERCOPA DA UEFA
- 16h | PSG x Tottenham | SBT, TNT Sports e HBO Max | Tempo Real
COPA DA LIGA INGLESA
- 16h | Birmingham x Sheffield United | ESPN 4 e Disney+ | Tempo Real
PAULISTÃO FEMININO
- 16h | RB Bragantino (F) x Taubaté (F) | Paulistão (YouTube)
- 18h | São Paulo (F) x Realidade Jovem (F) | UOL Play
COPA DO NORDESTE SUB-20
- 16h | Ceará sub-20 x CRB sub-20 | SportyNet (YouTube)
LIBERTADORES (OITAVAS)
- 19h | Cerro Porteño x Estudiantes | ESPN 4 e Disney+ | Tempo Real
- 21h30 | Flamengo x Internacional | Globo, ESPN e Disney+ | Tempo Real
SUL-AMERICANA (OITAVAS)
- 19h | Bolívar x Cienciano | Paramount+ | Tempo Real
- 21h30 | Alianza Lima x Universidad Católica-EQU | Paramount+ | Tempo Real
- 21h30 | Universidad de Chile x Independiente | ESPN 4 e Disney+ | Tempo Real
COPA CENTRO-AMERICANA DA CONCACAF
- 21h | Sporting San Miguelito x Diriangén FC | Disney+ | Tempo Real
- 23h | Alianza FC x Managua FC | Disney+ | Tempo Real
- 23h | CSD Municipal x Real CD España | Disney+ | Tempo Real
Assuntos Relacionados