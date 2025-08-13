Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quarta-feira (13)

A agenda dos jogos de hoje na TV desta quarta-feira (13) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, QUARTA-FEIRA (13)

SUPERCOPA DA UEFA

16h | PSG x Tottenham | SBT, TNT Sports e HBO Max | Tempo Real

COPA DA LIGA INGLESA

16h | Birmingham x Sheffield United | ESPN 4 e Disney+ | Tempo Real

PAULISTÃO FEMININO

16h | RB Bragantino (F) x Taubaté (F) | Paulistão (YouTube)

18h | São Paulo (F) x Realidade Jovem (F) | UOL Play

COPA DO NORDESTE SUB-20

16h | Ceará sub-20 x CRB sub-20 | SportyNet (YouTube)

LIBERTADORES (OITAVAS)

19h | Cerro Porteño x Estudiantes | ESPN 4 e Disney+ | Tempo Real

21h30 | Flamengo x Internacional | Globo, ESPN e Disney+ | Tempo Real

SUL-AMERICANA (OITAVAS)

19h | Bolívar x Cienciano | Paramount+ | Tempo Real

21h30 | Alianza Lima x Universidad Católica-EQU | Paramount+ | Tempo Real

21h30 | Universidad de Chile x Independiente | ESPN 4 e Disney+ | Tempo Real

COPA CENTRO-AMERICANA DA CONCACAF