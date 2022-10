Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quarta-feira (12)

A agenda de jogos desta quarta-feira (12) conta com partidas muito importantes. O principal destaque é a partida de ida da grande final da Copa do Brasil 2022, entre Corinthians e Flamengo. No futebol internacional, é dia de Liga dos Campeões da Europa, com destaque para o duelo entre Barcelona e Inter de Milão, além de jogos de Napoli, Liverpool e Atlético de Madrid. Confira a agenda.

JOGOS DE HOJE, QUARTA-FEIRA (12)

COPA DO BRASIL

21h45 - Corinthians x Flamengo - Globo, SporTV e Premiere

LIGA DOS CAMPEÕES

13h45 - Napoli x Ajax - Space e HBO Max

13h45 - Atlético de Madrid x Club Brugge - TNT Sports e HBO Max

16h - Rangers x Liverpool - HBO Max

16h - Bayer Leverkusen x Porto - HBO Max

16h - Barcelona x Inter de Milão - TNT Sports e HBO Max

16h - Viktoria Plzen x Bayern de Munique - HBO Max

16h - Tottenham x Eintracht Frankfurt - Space e HBO Max

16h - Sporting x Olympique de Marselha - HBO Max