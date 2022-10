Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de domingo (9)

O domingo (9) de futebol será de bola rolando na Série A e B do Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil Sub-20. As principais ligas europeias também movimentam a rodada.

Campeonato Brasileiro Série A

11h - Internacional x Goiás - Premiere

16h - São Paulo x Botafogo - TV Globo e Premiere

16h - Fortaleza x Avaí - TV Globo e Premiere

18h - Atlético-MG x Ceará - Premiere

18h - Fluminense x América-MG - Premiere

18h - Coritiba x RB Bragantino - Premiere

Campeonato Brasileiro Série B

16h - Sport x Cruzeiro - TV Globo, SporTV e Premiere

Copa do Brasil Sub-20

10h - Londrina x Internacional - SporTV

15h - Palmeiras x Brasil de Pelotas - Sem informação de transmissão

15h - Fluminense-PI x ABC - Sem informação de transmissão

17h - São Raimundo-RR x Iape - Sem informação de transmissão

Campeonato Inglês

10h - Crystal Palace x Leeds United - Star+

10h - West Ham x Fulham - ESPN e Star+

12h30 - Arsenal x Liverpool - ESPN e Star+

15h - Everton x Manchester United - ESPN e Star+

Campeonato Espanhol

09h - Valladolid x Betis - Star+

11h15 - Cádiz x Espanyol - Star+

13h30 - Real Sociedad x Villarreal - Star+

16h - Barcelona x Celta - Star+

Campeonato Italiano

07h30 - Torino x Empoli - Star+

10h - Monza x Spezia - Star+

10h - Salernitana x Hellas Verona - Star+

10h - Udinese x Atalanta - Star+

13h - Cremonese x Napoli - Star+

15h45 - Roma x Lecce - Star+

Campeonato Alemão

10h30 - Borussia Mönchengladbach x Colônia - OneFootball

12h30 - Hertha Berlin x Freiburg - OneFootball

14h30 - Stuttgart x Union Berlin - OneFootball

Campeonato Francês

08h - Montpellier x Monaco - Star+

10h - Angers x Strasbourg - Star+

10h - Clermont x Auxerre - Star+

10h - Nice x Troyes - Star+

10h - Brest x Lorient - Star+

12h05 - Rennes x Nantes - Star+

15h45 - Lille x Lens - Star+

