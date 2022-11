Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de domingo (6)

A agenda de jogos deste domingo (6) está recheada de jogos. No Brasil, é dia de partidas importantes na Série A do Brasileirão, além da última e decisiva rodada da Série B, definindo os últimos classificados para a elite do futebol brasileiro. Na Europa, muitos jogos das principais ligas nacionais movimentam os gramados do Velho Continente. Confira agora os horários dessas partidas e onde assistir cada uma delas.

JOGOS DE HOJE, DOMINGO (6)

BRASILEIRÃO SÉRIE A

16h - Fortaleza x Atlético-GO - Premiere

16h - Coritiba x Flamengo - Globo e Premiere

18h30 - Cuiabá x Palmeiras - Globo e Premiere

BRASILEIRÃO SÉRIE B

16h - Guarani x Chapecoense - Premiere

18h30 - CRB x Bahia - Globo e Premiere

18h30 - Ituano x Vasco - Globo e Premiere

18h30 - Operário x Novorizontino - Premiere

18h30 - Cruzeiro x CSA - Globo, SporTV e Premiere

18h30 - Vila Nova x Sport - Premiere

CAMPEONATO INGLÊS

09h - Chelsea x Arsenal - Star+

11h - Aston Villa x Manchester United - ESPN e Star+

11h - Southampton x Newcastle - ESPN e Star+

11h - West Ham x Crystal Palace - Star+

13h30 - Tottenham x Liverpool - ESPN e Star

CAMPEONATO ESPANHOL

10h - Atlético de Madrid x Espanyol - Star+

12h15 - Real Sociedad x Valencia - Star+

14h30 - Villarreal x Mallorca - Star+

17h - Betis x Sevilla - Star+

CAMPEONATO ITALIANO

08h30 - Bologna x Torino - Star+

11h - Monza x Hellas Verona - Star+

11h - Sampdoria x Fiorentina - Star+

14h - Roma x Lazio - ESPN e Star+

CAMPEONATO ALEMÃO

11h30 - Bayer Leverkusen x Union Berlin

13h30 - Freiburg x Colônia

CAMPEONATO FRANCÊS

09h - Lorient x Paris Saint-Germain - ESPN e Star+

11h - Clermont x Montpellier

11h - Nice x Brest

11h - Reims x Nantes

11h - Toulouse x Monaco

13h05 - Lille x Rennes - Star+

16h45 - Olympique de Marselha x Lyon - Star+

CAMPEONATO PORTUGUÊS

12h30 - Rio Ave x Boavista

15h - Braga x Casa Pia

15h - Marítimo x Famalicão

17h30 - Estoril x Benfica - ESPN e Star+