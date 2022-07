Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de domingo (31)

O domingão chega com mais agenda cheia de futebol. Tem Brasileirão nas Séries A, B, C e D, além do Sub-20 em campo. Na França, PSG e Nantes fazem a final da Supercopa. Confira a agenda de jogos e transmissões.

JOGOS DE HOJE, DOMINGO (31)

BRASILEIRÃO SÉRIE A

16h - Internacional x Atlético-MG - Premiere

16h - Athletico-PR x São Paulo - Globo

18h - América-MG x Avaí - Premiere

18h - Cuiabá x Fortaleza - Premiere

SÉRIE B

16h - Vasco x Chapecoense - Premiere, Premiere Play e GloboPlay.

SÉRIE C

11h - Botafogo-SP x Volta Redonda - Dazn e TV NSports

15h - Floresta x Brasil de Pelotas - Dazn e TV NSports

16h - Vitória x ABC - Dazn e TV NSports

19h - Figueirense x São José-RS - Dazn e TV NSports

SÉRIE D

15h - Lagarto x Sousa - InStat TV

1h30 - Brasiliense x Nova Venécia - InStat TV

16h - Amazonas x Juventude Samas - InStat TV

61h - América-RN x Jacuipense - InStat TV

BRASILEIRO SUB-20

10h - Cruzeiro x São Paulo - CBF TV

10h - Atlético-GO x Internacional - CBF TV

15h - América-MG x Botafogo - CBF TV

16h - Corinthians x Vasco - Band

SUPERCOPA DA FRANÇA

15h - PSG x Nantes - ESPN