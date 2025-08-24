Diário do Nordeste
Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de domingo (24)

Confira os jogos de futebol ao vivo deste domingo, dia 24 de agosto de 2025

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Jogada
Legenda: Mbappé comemora gol com a camisa do Real Madrid
Foto: THOMAS COEX/AFP

A agenda dos jogos de hoje na TV deste domingo (24) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, DOMINGO (24)

CAMPEONATO JAPONÊS

  • 7h | FC Tokyo x Kyoto Sanga | Xsports e Canal GOAT

CAMPEONATO ESCOCÊS

  • 8h | St. Mirren x Rangers | Canal GOAT

CAMPEONATO BELGA

  • 8h30 | Royal Antuérpia x Mechelen | DAZN
  • 13h30 | La Louvière x Union Saint-Gilloise | DAZN

CAMPEONATO ALEMÃO (SEGUNDA DIVISÃO)

  • 8h30 | Darmstadt x Hertha Berlin | Canal GOAT e OneFootball
  • 8h30 | Greuther Fürth x Holstein Kiel | OneFootball
  • 8h30 | Arminia Bielefeld x Dynamo Dresden | OneFootball

CAMPEONATO FINLANDÊS

  • 9h | HJK x Mariehamn | TV do Zé (YouTube) e OneFootball
  • 12h30 | Jaro x KuPS | TV do Zé (YouTube) e OneFootball

CAMPEONATO NORUEGUÊS

  • 9h30 | Haugesund x Valerenga | OneFootball
  • 12h | Bryne x Stromsgodset | OneFootball
  • 14h15 | Molde x Tromso | TV do Zé (YouTube) e OneFootball

CAMPEONATO INGLÊS

  • 10h | Everton x Brighton | Xsports e Disney+
  • 10h | Crystal Palace x Nottingham Forest | ESPN e Disney+
  • 12h30 | Fulham x Manchester United | ESPN e Disney+

COPA PAULISTA

  • 10h | Francana x Monte Azul | Paulistão (YouTube)

BRASILEIRÃO FEMININO

  • 10h30 | São Paulo (F) x Corinthians (F) | Globo e Sportv
  • 10h30 | Palmeiras (F) x Cruzeiro (F) | TV Brasil, Globo e Sportv 4

CAMPEONATO ALEMÃO

  • 10h30 | Mainz x Colônia | Canal GOAT e OneFootball
  • 12h30 | Borussia Mönchengladbach x Hamburgo | Canal GOAT e OneFootball

CAMPEONATO URUGUAIO

  • 10h30 | Progreso x Danubio | Disney+
  • 15h30 | Cerro x Liverpool | Disney+
  • 18h | Peñarol x River Plate | Disney+
  • 20h30 | Montevideo City Torque x Racing | Disney+

AMISTOSO INTERNACIONAL

  • 11h | Brasil sub-17 x Costa Rica sub-17 | Metrópoles (YouTube)

CAMPEONATO HOLANDÊS

  • 11h45 | Ajax x Heracles | Disney+

CAMPEONATO ESPANHOL

  • 12h | Osasuna x Valencia | ESPN 4 e Disney+
  • 14h30 | Real Sociedad x Espanyol | Disney+
  • 14h30 | Villarreal x Girona | Disney+
  • 16h30 | Oviedo x Real Madrid | ESPN e Disney+

CAMPEONATO ESPANHOL (SEGUNDA DIVISÃO)

  • 12h | Deportivo La Coruña x Burgos | Disney+
  • 16h30 | Málaga x Real Sociedad B | Disney+

CAMPEONATO TURCO

  • 13h | Trabzonspor x Antalyaspor | Disney+
  • 15h30 | Kayserispor x Galatasaray | Disney+

CAMPEONATO ITALIANO

  • 13h30 | Como x Lazio | Xsports e Disney+
  • 13h30 | Cagliari x Fiorentina | Disney+
  • 15h45 | Juventus x Parma | Disney+
  • 15h45 | Atalanta x Pisa | Disney+

CAMPEONATO PORTUGUÊS

  • 14h | Porto x Casa Pia | Disney+
  • 16h30 | Braga x AVS | Disney+

CAMPEONATO ESLOVACO

  • 14h | Michalovce x Slovan Bratislava | TV do Zé (YouTube) e OneFootball
  • 14h | Zilina x Podbrezová | TV do Zé (YouTube) e OneFootball

BRASILEIRÃO

  • 16h | Vasco x Corinthians | Globo e Premiere
  • 16h | Bahia x Santos | Globo e Premiere
  • 18h30 | Fortaleza x Mirassol | Premiere
  • 18h30 | Juventude x Botafogo | Record, CazéTV e Premiere
  • 20h30 | São Paulo x Atlético-MG | Sportv e Premiere

BRASILEIRÃO SÉRIE B

  • 16h | Paysandu x Operário-PR | Disney+
  • 18h30 | Ferroviária x Volta Redonda | Disney+
  • 20h30 | Cuiabá x Atlético-GO | ESPN 4 e Disney+

BRASILEIRÃO SÉRIE C

  • 16h30 | Itabaiana x Maringá | SportyNet (TV e YouTube) e SportyNet+
  • 16h30 | Londrina x Anápolis | SportyNet+
  • 19h | Retrô x ABC | DAZN e SportyNet+
  • 19h | Botafogo-PB x Tombense | SportyNet+

BRASILEIRÃO SÉRIE D

  • 16h | América-RN x Imperatriz | Metrópoles (YouTube)
  • 16h | Central x Maranhão | Metrópoles (YouTube)
  • 18h | Altos x Santa Cruz | Metrópoles (YouTube)

CAMPEONATO ARGENTINO

  • 18h15 | Boca Juniors x Banfield | Disney+

MLS

  • 17h | Atlanta United x Toronto | Apple TV
  • 20h | Charlotte x New York Red Bulls | Space, HBO Max e Apple TV
  • 22h15 | Seattle Sounders x Sporting Kansas City | Apple TV

NWSL

  • 21h | San Diego Wave x Racing Louisville | Xsports

CAMPEONATO MEXICANO

  • 22h05 | Atlas x América | SportyNet (TV e YouTube)

CAMPEONATO MEXICANO FEMININO

  • 20h | Atlético San Luis (F) x Necaxa (F) | Disney+
