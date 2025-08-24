Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de domingo (24)
Confira os jogos de futebol ao vivo deste domingo, dia 24 de agosto de 2025
Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
A agenda dos jogos de hoje na TV deste domingo (24) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, DOMINGO (24)
CAMPEONATO JAPONÊS
- 7h | FC Tokyo x Kyoto Sanga | Xsports e Canal GOAT
CAMPEONATO ESCOCÊS
- 8h | St. Mirren x Rangers | Canal GOAT
CAMPEONATO BELGA
- 8h30 | Royal Antuérpia x Mechelen | DAZN
- 13h30 | La Louvière x Union Saint-Gilloise | DAZN
CAMPEONATO ALEMÃO (SEGUNDA DIVISÃO)
- 8h30 | Darmstadt x Hertha Berlin | Canal GOAT e OneFootball
- 8h30 | Greuther Fürth x Holstein Kiel | OneFootball
- 8h30 | Arminia Bielefeld x Dynamo Dresden | OneFootball
CAMPEONATO FINLANDÊS
- 9h | HJK x Mariehamn | TV do Zé (YouTube) e OneFootball
- 12h30 | Jaro x KuPS | TV do Zé (YouTube) e OneFootball
CAMPEONATO NORUEGUÊS
- 9h30 | Haugesund x Valerenga | OneFootball
- 12h | Bryne x Stromsgodset | OneFootball
- 14h15 | Molde x Tromso | TV do Zé (YouTube) e OneFootball
CAMPEONATO INGLÊS
- 10h | Everton x Brighton | Xsports e Disney+
- 10h | Crystal Palace x Nottingham Forest | ESPN e Disney+
- 12h30 | Fulham x Manchester United | ESPN e Disney+
COPA PAULISTA
- 10h | Francana x Monte Azul | Paulistão (YouTube)
BRASILEIRÃO FEMININO
- 10h30 | São Paulo (F) x Corinthians (F) | Globo e Sportv
- 10h30 | Palmeiras (F) x Cruzeiro (F) | TV Brasil, Globo e Sportv 4
CAMPEONATO ALEMÃO
- 10h30 | Mainz x Colônia | Canal GOAT e OneFootball
- 12h30 | Borussia Mönchengladbach x Hamburgo | Canal GOAT e OneFootball
CAMPEONATO URUGUAIO
- 10h30 | Progreso x Danubio | Disney+
- 15h30 | Cerro x Liverpool | Disney+
- 18h | Peñarol x River Plate | Disney+
- 20h30 | Montevideo City Torque x Racing | Disney+
AMISTOSO INTERNACIONAL
- 11h | Brasil sub-17 x Costa Rica sub-17 | Metrópoles (YouTube)
CAMPEONATO HOLANDÊS
- 11h45 | Ajax x Heracles | Disney+
CAMPEONATO ESPANHOL
- 12h | Osasuna x Valencia | ESPN 4 e Disney+
- 14h30 | Real Sociedad x Espanyol | Disney+
- 14h30 | Villarreal x Girona | Disney+
- 16h30 | Oviedo x Real Madrid | ESPN e Disney+
CAMPEONATO ESPANHOL (SEGUNDA DIVISÃO)
- 12h | Deportivo La Coruña x Burgos | Disney+
- 16h30 | Málaga x Real Sociedad B | Disney+
CAMPEONATO TURCO
- 13h | Trabzonspor x Antalyaspor | Disney+
- 15h30 | Kayserispor x Galatasaray | Disney+
CAMPEONATO ITALIANO
- 13h30 | Como x Lazio | Xsports e Disney+
- 13h30 | Cagliari x Fiorentina | Disney+
- 15h45 | Juventus x Parma | Disney+
- 15h45 | Atalanta x Pisa | Disney+
CAMPEONATO PORTUGUÊS
- 14h | Porto x Casa Pia | Disney+
- 16h30 | Braga x AVS | Disney+
CAMPEONATO ESLOVACO
- 14h | Michalovce x Slovan Bratislava | TV do Zé (YouTube) e OneFootball
- 14h | Zilina x Podbrezová | TV do Zé (YouTube) e OneFootball
BRASILEIRÃO
- 16h | Vasco x Corinthians | Globo e Premiere
- 16h | Bahia x Santos | Globo e Premiere
- 18h30 | Fortaleza x Mirassol | Premiere
- 18h30 | Juventude x Botafogo | Record, CazéTV e Premiere
- 20h30 | São Paulo x Atlético-MG | Sportv e Premiere
BRASILEIRÃO SÉRIE B
- 16h | Paysandu x Operário-PR | Disney+
- 18h30 | Ferroviária x Volta Redonda | Disney+
- 20h30 | Cuiabá x Atlético-GO | ESPN 4 e Disney+
BRASILEIRÃO SÉRIE C
- 16h30 | Itabaiana x Maringá | SportyNet (TV e YouTube) e SportyNet+
- 16h30 | Londrina x Anápolis | SportyNet+
- 19h | Retrô x ABC | DAZN e SportyNet+
- 19h | Botafogo-PB x Tombense | SportyNet+
BRASILEIRÃO SÉRIE D
- 16h | América-RN x Imperatriz | Metrópoles (YouTube)
- 16h | Central x Maranhão | Metrópoles (YouTube)
- 18h | Altos x Santa Cruz | Metrópoles (YouTube)
CAMPEONATO ARGENTINO
- 18h15 | Boca Juniors x Banfield | Disney+
MLS
- 17h | Atlanta United x Toronto | Apple TV
- 20h | Charlotte x New York Red Bulls | Space, HBO Max e Apple TV
- 22h15 | Seattle Sounders x Sporting Kansas City | Apple TV
NWSL
- 21h | San Diego Wave x Racing Louisville | Xsports
CAMPEONATO MEXICANO
- 22h05 | Atlas x América | SportyNet (TV e YouTube)
CAMPEONATO MEXICANO FEMININO
- 20h | Atlético San Luis (F) x Necaxa (F) | Disney+
Assuntos Relacionados