Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de domingo (24)

O domingão de futebol já começa com a madrugada movimentada. Real Madrid e Barcelona entram em campo para amistoso internacional. Além disso, tem Ceará e Fortaleza em campo para a última rodada do primeiro turno do Brasileirão. Confere aí, que a agente está cheia!

JOGOS DE HOJE, DOMINGO (24)

SÉRIE A

11h - Avaí x Flamengo - Premiere e Globoplay

16h - Fluminense x Bragantino - Globo e Premiere

16h - Palmeiras x Internacional - Globo e Premiere

16h - Juventude x Ceará - Globo (CE) e Premiere

18h - Atlético-MG x Corinthians - Premiere

18h - Atlético-GO x América-MG - Premiere

19h - Fortaleza x Santos - SporTV e Premiere

SÉRIE B

11h - Guarani x Brusque - SporTV e Premiere

SÉRIE C

15h - Altos x Campinense - NSports

16h - Ferroviário x Vitória - Dazn

19h - Botafogo-PB x Remo - Dazn

SÉRIE D

12h - Operário VG x Pouso Alegre - Instat.tV

15h - Nova Venécia x Brasiliense - Instat.tV

16h - Sousa x Lagarto - Instat.tv

16h - Santa Cruz x Retrô - Instat.tv

BRASILEIRO SUB-20

10h - Athletico-PR x Bragantino - Band

16h - Corinthians x Santos - Band

AMISTOSO INTERNACIONAL

00h - Real Madrid x Barcelona - ESPN e Star+

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte