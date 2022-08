Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de domingo (21)

O domingo (21) será de bola rolando nas principais competições do Brasil, com destaque para RB Bragantino x Ceará e Fortaleza x Corinthians. As ligas europeias também movimentam a rodada.

JOGOS DE HOJE, DOMINGO (21)

Campeonato Brasileiro Série A

11h - Juventude x Botafogo - Premiere

16h - Palmeiras x Flamengo - TV Globo e Premiere

18h - RB Bragantino x Ceará - Premiere

18h - Fortaleza x Corinthians - Premiere

18h - Atlético-GO x Cuiabá - Premiere

18h - Athletico-PR x América-MG - Premiere

19h - Santos x São Paulo - Premiere

Campeonato Brasileiro Série B

16h - Grêmio x Cruzeiro - TV Globo, SporTV e Premiere

Campeonato Brasileiro Série C

11h - Botafogo-SP x Volta Redonda - DAZN

16h - Vitória x Paysandu - TV Globo e DAZN

19h - Aparecidense x Mirassol - DAZN

Campeonato Brasileiro Série D

15h30 - Tocantinópolis x São Bernardo - InStat TV

16h - ASA x Pouso Alegre - InStat TV

Campeonato Brasileiro Feminino Série A1

10h30 - Corinthians x Real Brasília - Band

20h - São Paulo x Ferroviária - Eleven Sports

Campeonato Brasileiro Sub-20

16h - Corinthians x América-MG - Band

Campeonato Inglês

10h - Leeds United x Chelsea - Star+

10h - West Ham x Brighton - Star+

12h30 - Newcastle x Manchester City - Star+

Campeonato Espanhol

12h30 - Athletic Bilbao x Valencia - Star+

14h30 - Atlético de Madrid x Villarreal - Star+

17h - Real Sociedad x Barcelona - Star+

Campeonato Italiano

13h30 - Empoli x Fiorentina - Star+

13h30 - Napoli x Monza - Star+

15h45 - Atalanta x Milan - Star+

15h45 - Bologna x Hellas Verona - Star+

Campeonato Alemão

10h30 - Eintracht Frankfurt x Colônia - OneFootball

12h30 - Bochum x Bayern de Munique - OneFootball

Campeonato Francês

08h - Strasbourg x Reims - Star+

10h - Angers x Brest - Star+

10h - Clermont x Nice - Star+

10h - Montpellier x Auxerre - Star+

10h - Tolouse x Lorient - Star+

12h05 - Rennes x Ajaccio - Star+

15h45 - Lille x Paris Saint-Germain - Star+

Campeonato Português

11h30 - Casa Pio x Boavista - Star+

14h - Braga x Marítimo - Star+

16h30 - Portimonense x Vitória de Guimarães - Star+

