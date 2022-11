Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de domingo (20)

A agenda de jogos deste domingo (20) conta com a tão esperada partida de abertura da Copa do Mundo de 2022, que será disputada no Catar. O domingo também reserva alguns amistosos internacionais entre seleções que não irão disputar o Mundial. Confira agora os horários dessas partidas e onde assistir cada uma delas.

JOGOS DE HOJE, DOMINGO (20)

COPA DO MUNDO

13h | Catar - Equador | Globo, SporTV, GloboPlay e YouTube

AMISTOSOS INTERNACIONAIS

09h30 | Eslováquia - Chile

10h | Macedônia do Norte - Azerbaijão

10h | Noruega - Finlândia

11h | Eslovênia - Montenegro

11h | Luxemburgo - Bulgária

13h30 | Israel - Chipre

15h30 | Moldávia - Romênia

16h | Malta - Irlanda

16h15 | Hungria - Grécia

16h45 | Áustria - Itália | TNT Sports e Star+

CAMPEONATO ESPANHOL FEMININO

08h | Barcelona - Deportivo Alavés | DAZN

CAMPEONATO INGLÊS FEMININO

10h | Chelsea - Tottenham | ESPN e Star+

CAMPEONATO ITALIANO FEMININO

10h30 | Fiorentina - Inter de Milão | ESPN e Star+