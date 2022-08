Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de domingo (14)

O domingo (14) de futebol será de bola rolando nos principais campeonatos do Brasil, com destaque para o Clássico-Rei na Arena Castelão, às 16h, com transmissão da TV Verdes Mares. As ligas europeias também movimentam a rodada.

JOGOS DE HOJE, DOMINGO (14)

Campeonato Brasileiro Série A

11h - Coritiba x Atlético-MG - Premiere

16h - Flamengo x Athletico-PR - TV Globo

16h - São Paulo x RB Bragantino - TV Globo e Premiere

16h - Ceará x São Paulo - TV Globo e Premiere

18h - América-MG x Santos - Premiere

19h - Internacional x Fluminense - SporTV e Premiere

Campeonato Brasileiro Série B

11h - Novorizontino x Criciúma - Premiere

Campeonato Brasileiro Série D

15h - Nova Venécia x Portuguesa-RJ - InStat TV

16h - Amazonas x Lagarto - InStat TV

16h - ASA x Rio Branco-AC - InStat TV

16h - Tocantinópolis x Santa Cruz - InStat TV

Campeonato Brasileiro Feminino Série A1

11h - Grêmio x Palmeiras - SporTV

11h - Real Brasília x Corinthians - Eleven Sports

11h - Ferroviária x São Paulo - Band

Campeonato Brasileiro Feminino Série A3

15h - Sport x 3B Sport - Eleven Sports

Campeonato Brasileiro Sub-20

16h - Vasco x Palmeiras - Band

Campeonato Inglês

10h - Nottingham Forest x West Ham - Star+

12h30 - Chelsea x Tottenham - Star+

Campeonato Espanhol

12h30 - Cádiz x Real Sociedad - Star+

14h30 - Valencia x Girona - Star+

17h - Almería x Real Madrid - Star+

Campeonato Italiano

13h - Fiorentina x Cremonese - Star+

13h30 - Lazio x Bologna - Star+

15h45 - Salernitana x Roma - Star+

15h45 - Spezia x Empoli - Star+

Campeonato Alemão

10h30 - Mainz x Union Berlin - Sem informação de transmissão

12h30 - Bayern de Munique x Wolfsburg - OneFootball

Campeonato Francês

08h - Lorient x Lyon - Star+

10h - Ajaccio x Lens - Star+

10h - Auxerre x Angers - Star+

10h - Reims x Clermont - Star+

10h - Troyes x Toulouse - Star+

12h05 - Nice x Strasbourg - Star+

15h45 - Brest x Olympique de Marselha - Star+

Campeonato Português

11h30 - Boavista x Santa Clara - Star+

14h - Vizela x Porto - Star+

16h30 - Vitória de Guimarães x Estoril - Star+

