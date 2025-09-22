Jogos de hoje na TV: onde assistir nesta segunda-feira (22)
Confira as partidas e transmissões de 22 de setembro de 2025
A agenda dos jogos de hoje na TV desta segunda-feira (22) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
Entre os jogos de destaque estão PSG x Olympique de Marselha, jogo adiado do Campeonato Francês, com transmissão da Cazé TV, e Napoli x Pisa, pelo Campeonato Italiano, com transmissão da ESPN e do Disney+.
JOGOS DE HOJE, SEGUNDA-FEIRA (22)
CAMPEONATO UCRANIANO
- 9h30 | Dínamo de Kiev x Oleksandriya | OneFootball
- 12h | Shakhtar Donetsk x Zorya Luhansk | OneFootball
CAMPEONATO LETÃO
- 12h | Auda x Super Nova | Canal GOAT e OneFootball
CAMPEONATO TURCO
- 14h | Galatasaray x Konyaspor | Disney+
CAMPEONATO FRANCÊS
- 15h | PSG x Olympique de Marselha | Cazé TV
SEGUNDA DIVISÃO ESPANHOLA
- 15h30 | Burgos x Granada | Disney+
CAMPEONATO ITALIANO
- 15h45 | Napoli x Pisa | ESPN e Disney+
SEGUNDA DIVISÃO INGLESA
- 16h | Millwall x Watford | ESPN 4 e Disney+
CAMPEONATO PORTUGUÊS
- 16h15 | Sporting x Moreirense | Xsports e Disney+
CAMPEONATO ISLANDÊS
- 16h15 | Valur x Breidablik | Canal GOAT e OneFootball
COPA SANTA CATARINA
- 20h | Marcílio Dias x Avaí | Metrópoles (YouTube)
CAMPEONATO PAULISTA FEMININO
- 20h | Ferroviária (F) x Palmeiras (F) | sportv
