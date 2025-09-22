Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Jogos de hoje na TV: onde assistir nesta segunda-feira (22)

Confira as partidas e transmissões de 22 de setembro de 2025

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Jogada
Legenda: Marquinhos, jogador do PSG, que entra em campo nesta segunda-feira (22), pelo Campeonato Francês
Foto: FRANCK FIFE / AFP

A agenda dos jogos de hoje na TV desta segunda-feira (22) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

Entre os jogos de destaque estão PSG x Olympique de Marselha, jogo adiado do Campeonato Francês, com transmissão da Cazé TV, e Napoli x Pisa, pelo Campeonato Italiano, com transmissão da ESPN e do Disney+.

JOGOS DE HOJE, SEGUNDA-FEIRA (22)

CAMPEONATO UCRANIANO

  • 9h30 | Dínamo de Kiev x Oleksandriya | OneFootball
  • 12h | Shakhtar Donetsk x Zorya Luhansk | OneFootball

CAMPEONATO LETÃO

  • 12h | Auda x Super Nova | Canal GOAT e OneFootball

CAMPEONATO TURCO

  • 14h | Galatasaray x Konyaspor | Disney+

CAMPEONATO FRANCÊS

  • 15h | PSG x Olympique de Marselha | Cazé TV

SEGUNDA DIVISÃO ESPANHOLA

  • 15h30 | Burgos x Granada | Disney+

CAMPEONATO ITALIANO

  • 15h45 | Napoli x Pisa | ESPN e Disney+

SEGUNDA DIVISÃO INGLESA

  • 16h | Millwall x Watford | ESPN 4 e Disney+

CAMPEONATO PORTUGUÊS

  • 16h15 | Sporting x Moreirense | Xsports e Disney+

CAMPEONATO ISLANDÊS

  • 16h15 | Valur x Breidablik | Canal GOAT e OneFootball

COPA SANTA CATARINA

  • 20h | Marcílio Dias x Avaí | Metrópoles (YouTube)

CAMPEONATO PAULISTA FEMININO

  • 20h | Ferroviária (F) x Palmeiras (F) | sportv
Assuntos Relacionados
Foto de torcida do Fortaleza, que contra o Sport tem ingressos a R$ 10 e sócio gratuito

Jogada

Fortaleza x Sport tem ingressos a R$ 10 e sócio gratuito

Equipes se enfrentam no sábado (27) pela Série A do Brasileirão

Daniel Farias Há 47 minutos
Daniel Paulista comemora vitória do Sport

Jogada

Técnico do Sport trata jogo com Fortaleza como decisão

As equipes luta contra o rebaixamento na Série A de 2025

Alexandre Mota Há 48 minutos
Foto do técnico Martín Palermo, que não terá titular do Fortaleza, suspenso, que e não enfrenta o Sport

Jogada

Titular do Fortaleza é suspenso e não enfrenta o Sport

Jogador completou série de três cartões amarelos na Série A

Daniel Farias Há 1 hora
Montagem com fotos dos candidatos ao prêmio Bola de Ouro

Jogada

Bola de Ouro 2025 hoje: horário, categorias e favoritos

O evento ocorre nesta segunda-feira (22), em Paris

Alexandre Mota Há 1 hora
Foto de Roger Machado, demitido pelo Internacional, na 18ª demissão de um técnico na Série A 2025

Jogada

Mais um técnico da Série A é demitido; veja lista completa

Esta foi a 18ª demissão de um treinador no Brasileirão em 2025

Daniel Farias Há 2 horas
Foto de jogador do Floresta, que empatou com o São Bernardo no Domingão, pela Série C

Jogada

Floresta empata e grupo da Série C segue indefinido pelo acesso

Todas as equipes estão empatadas na tabela de classificação

Daniel Farias Há 2 horas