Jogos de hoje na NFL: veja onde assistir e horário das partidas de segunda-feira (27)

Confira jogos de futebol americano ao vivo da NFL 2025/2026

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Jogada
Legenda: Patrick Mahomes durante Kansas City Chiefs x Chicago Bears na NFL
Foto: JAMIE SQUIRE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

A agenda dos jogos de hoje da NFL na TV desta segunda-feira (27) conta com partidas de futebol americano transmitidas por canais de televisão ou plataformas de streaming. O Jogada lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, SEGUNDA-FEIRA (27), NA NFL

  • 21h15 | Washington Commanders x Kansas City Chiefs | ESPN e Disney+
