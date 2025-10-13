Diário do Nordeste
Jogos de hoje na NFL: veja onde assistir e horário das partidas de segunda-feira (13)

Confira jogos de futebol americano ao vivo da NFL 2025/2026

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 08:51)
Jogada
Legenda: Tyler Allgeier, do Atlanta Falcons, durante jogo da NFL
Foto: Todd Kirkland / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

A agenda dos jogos de hoje da NFL na TV desta segunda-feira (13) conta com partidas de futebol americano transmitidas por canais de televisão ou plataformas de streaming. O Jogada lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, SEGUNDA-FEIRA (13), NA NFL

  • 20h15 | Buffalo Bills x Atlanta Falcons | ESPN e Disney+
  • 21h15 | Chicago Bears x Washington Commanders | ESPN e Disney+
