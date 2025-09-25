Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Jogos de hoje na NFL: veja onde assistir e horário das partidas de quinta-feira (25)

Confira jogos de futebol americano ao vivo da NFL 2025/2026

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 08:25)
Jogada
Legenda: Drew Lock, jogador do Seattle Seahawks, durante jogo da NFL
Foto: Thearon W. Henderson / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

A agenda dos jogos de hoje da NFL na TV desta quinta-feira (25) conta com partidas de futebol americano transmitidas por canais de televisão ou plataformas de streaming. O Jogada lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, QUINTA-FEIRA (25), NA NFL

  • 21h15 | Seattle Seahawks x Arizona Cardinals | Sportv 2
