Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Jogos de hoje na NFL: veja onde assistir e horário das partidas de quinta-feira (23)

Confira jogos de futebol americano ao vivo da NFL 2025/2026

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 12:48)
Jogada
Legenda: O Los Angeles Chargers entram em campo nesta quinta
Foto: Harry How / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

A agenda dos jogos de hoje da NFL na TV desta quinta-feira (23) conta com partidas de futebol americano transmitidas por canais de televisão ou plataformas de streaming. O Jogada lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, QUINTA-FEIRA (23), NA NFL

  • 21h15 | Minnesota Vikings x Los Angeles Chargers | Sportv 2
Assuntos Relacionados

Jogada

LDU x Palmeiras na Libertadores: veja onde assistir, horário e escalações

Veja as informações sobre o confronto da semifinal da Libertadores 2025

Daniel Farias Há 1 hora
Foto do Los Angeles Chargers, que entram em campo nesta quinta

Jogada

Jogos de hoje na NFL: veja onde assistir e horário das partidas de quinta-feira (23)

Confira jogos de futebol americano ao vivo da NFL 2025/2026

Daniel Farias Há 1 hora
Foto da torcida do Flamengo na Arena Castelão

Jogada

Fortaleza x Flamengo: carga de ingressos para torcida visitante será de 9.655; veja detalhes

Ao todo, 58.399 ingressos foram disponibilizados para a partida na Arena Castelão

Daniel Farias Há 2 horas
Montagem com fotos de Dieguinho e Marcos Victor em ação pelo Ceará

Jogada

Em transição, Dieguinho e Marcos Victor seguem como dúvida no Ceará para jogo contra Galo

As equipes se enfrentam no sábado (25), às 16h, na Arena MRV

Brenno Rebouças 23 de Outubro de 2025
Golden State Warriors em ação durante jogo da NBA

Jogada

Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de quinta-feira (23)

Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026

Alexandre Mota 23 de Outubro de 2025
Vitor Roque comemora gol pelo Palmeiras

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quarta-feira (23)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta quarta-feira, dia 23 de outubro de 2025

Alexandre Mota 23 de Outubro de 2025