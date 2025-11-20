Diário do Nordeste
Jogos de hoje na NFL: veja onde assistir e horário das partidas de quinta-feira (20)

Confira jogos de futebol americano ao vivo da NFL 2025/2026

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 15:22)
Jogada
Legenda: Cade Stover, Aireontae Ersery e Tytus Howard durante Houston Texans x Los Angeles Rams na NFL
Foto: RONALD MARTINEZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

A agenda dos jogos de hoje da NFL na TV desta quinta-feira (20) conta com partidas de futebol americano transmitidas por canais de televisão ou plataformas de streaming. O Jogada lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, QUINTA-FEIRA (20), NA NFL

  • 22h15 | Buffalo Bills x Houston Texans | Sportv 3 e GE TV
