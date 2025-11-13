Diário do Nordeste
Jogos de hoje na NFL: veja onde assistir e horário das partidas de quinta-feira (13)

Confira jogos de futebol americano ao vivo da NFL 2025/2026

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 10:34)
Jogada
Legenda: Mac Jones, jogador do New England Patriots, durante jogo da NFL
Foto: MADDIE MEYER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

A agenda dos jogos de hoje da NFL na TV desta quinta-feira (13) conta com partidas de futebol americano transmitidas por canais de televisão ou plataformas de streaming. O Jogada lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, QUINTA-FEIRA (13), NA NFL

  • 22h15 | New York Jets x New England Patriots | Sportv 3 e GE TV
