Jogos de hoje na NFL: veja onde assistir e horário das partidas de domingo (5)

A agenda dos jogos de hoje da NFL na TV deste domingo (5) conta com partidas de futebol americano transmitidas por canais de televisão ou plataformas de streaming. O Jogada lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, DOMINGO (5), NA NFL
- 10h30 | Minnesota Vikings x Cleveland Browns | DAZN
- 14h | Houston Texans x Baltimore Ravens | NFL Game Pass
- 14h | Miami Dolphins x Carolina Panthers | NFL Game Pass
- 14h | Las Vegas Raiders x Indianapolis Colts | NFL Game Pass
- 14h | New York Giants x New Orleans Saints | GE TV
- 14h | Dallas Cowboys x New York Jets | NFL Game Pass
- 14h | Denver Broncos x Philadelphia Eagles | ESPN e Disney+
- 17h05 | Tennessee Titans x Arizona Cardinals | NFL Game Pass
- 17h05 | Tampa Bay Buccaneers x Seattle Seahawks | Sportv 2
- 17h25 | Detroit Lions x Cincinnati Bengals | NFL Game Pass
- 17h25 | Washington Commanders x Los Angeles Chargers | ESPN e Disney+
- 21h20 | New England Patriots x Buffalo Bills | Sportv 2
