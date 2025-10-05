Diário do Nordeste
Jogos de hoje na NFL: veja onde assistir e horário das partidas de domingo (5)

Confira jogos de futebol americano ao vivo da NFL 2025/2026

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 11:25)
Jogada
Legenda: O Buffalo Bills entrou em campo na última segunda-feira (14)
Foto: ELSA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

A agenda dos jogos de hoje da NFL na TV deste domingo (5) conta com partidas de futebol americano transmitidas por canais de televisão ou plataformas de streaming. O Jogada lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, DOMINGO (5), NA NFL

  • 10h30 | Minnesota Vikings x Cleveland Browns | DAZN
  • 14h | Houston Texans x Baltimore Ravens | NFL Game Pass
  • 14h | Miami Dolphins x Carolina Panthers | NFL Game Pass
  • 14h | Las Vegas Raiders x Indianapolis Colts | NFL Game Pass
  • 14h | New York Giants x New Orleans Saints | GE TV
  • 14h | Dallas Cowboys x New York Jets | NFL Game Pass
  • 14h | Denver Broncos x Philadelphia Eagles | ESPN e Disney+
  • 17h05 | Tennessee Titans x Arizona Cardinals | NFL Game Pass
  • 17h05 | Tampa Bay Buccaneers x Seattle Seahawks | Sportv 2
  • 17h25 | Detroit Lions x Cincinnati Bengals | NFL Game Pass
  • 17h25 | Washington Commanders x Los Angeles Chargers | ESPN e Disney+
  • 21h20 | New England Patriots x Buffalo Bills | Sportv 2
