Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Jogos da NFL: veja onde assistir e horário das partidas de domingo (28)

Confira jogos de futebol americano ao vivo da NFL 2025/2026

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 14:11)
Jogada
Legenda: Confira os jogos da NFL deste sábado, dia 30 de dezembro de 2023
Foto: STACY REVERE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

A agenda dos jogos de hoje da NFL na TV deste domingo (28) conta com partidas de futebol americano transmitidas por canais de televisão ou plataformas de streaming. O Jogada lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE DOMINGO (28), NA NFL

  • 10h30 | Pittsburgh Steelers x Minnesota Vikings | NFL Game Pass
  • 14h00 | Atlanta Falcons x Washington Commanders | NFL Game Pass
  • 14h00 | New York Giants x Los Angeles Chargers | NFL Game Pass
  • 14h00 | Houston Texans x Tennessee Titans | NFL Game Pass
  • 14h00 | New England Patriots x Carolina Panthers | NFL Game Pass
  • 14h00 | New Orleans Saints x Buffalo Bills | ESPN 2, Disney+
  • 14h00 | Philadelphia Eagles x Tampa Bay Buccaneers | Ge TV
  • 14h00 | Detroit Lions x Cleveland Browns | NFL Game Pass
  • 17h05 | Indianapolis Colts x Los Angeles Rams | ESPN 2  e Disney+
  • 17h05 | Los Angeles Rams x Indianapolis Colts | NFL Game Pass
  • 17h25 | Baltimore Ravens x Kansas City Chiefs | SporTV 3
  • 17h25 | Chicago Bears x Las Vegas Raiders | NFL Game Pass
  • 21h15 | Green Bay Packers x Dallas Cowboys | SporTV 2
Assuntos Relacionados
Atlético de Madrid goleia Real Madrid no Campeonato Espanhol

Jogada

Atlético de Madrid goleia Real Madrid no Campeonato Espanhol com brilho argentino

Apesar da derrota, o Real Madrid permanece momentaneamente na liderança

Daniel Farias Há 30 minutos
Foto de Vasco e Cruzeiro se enfrentam pela 25ª rodada do torneio nacional às 18h30, em São Januário.

Jogada

Vasco x Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro: veja horário, onde assistir e palpites

Equipes se enfrentam pela 25ª rodada do torneio nacional

Ian Laurindo* Há 53 minutos
Dallas Cowboys

Jogada

Jogos da NFL: veja onde assistir e horário das partidas de domingo (28)

Confira jogos de futebol americano ao vivo da NFL 2025/2026

Daniel Farias Há 1 hora
Breno-Lopes-contra-o-Sport-na-Ilha-do-Retiro

Jogada

Fortaleza x Sport ao vivo na Série A do Brasileirão; acompanhe em tempo real

Partida é considerada decisiva para as duas equipes lutarem pela permanência na Série A

Fernanda Alves 27 de Setembro de 2025
Foto de Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sábado (27) Vasco e Cruzeiro se enfrentam neste sábado (27), às 18h30, em São Januário

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sábado (27)

Confira os jogos de futebol ao vivo deste sábado, dia 27 de setembro de 2025

Ian Laurindo* 27 de Setembro de 2025
Ceará e Fortaleza pela Série A

Jogada

Clássico-Rei do returno da Série A tem data confirmada em novo desdobramento de tabela

CBF confirmou as datas e horários dos jogos entre as rodadas 28 e 33 do Brasileirão

Brenno Rebouças 26 de Setembro de 2025