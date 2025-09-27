Jogos da NFL: veja onde assistir e horário das partidas de domingo (28)
Confira jogos de futebol americano ao vivo da NFL 2025/2026
Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 14:11)
A agenda dos jogos de hoje da NFL na TV deste domingo (28) conta com partidas de futebol americano transmitidas por canais de televisão ou plataformas de streaming. O Jogada lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE DOMINGO (28), NA NFL
- 10h30 | Pittsburgh Steelers x Minnesota Vikings | NFL Game Pass
- 14h00 | Atlanta Falcons x Washington Commanders | NFL Game Pass
- 14h00 | New York Giants x Los Angeles Chargers | NFL Game Pass
- 14h00 | Houston Texans x Tennessee Titans | NFL Game Pass
- 14h00 | New England Patriots x Carolina Panthers | NFL Game Pass
- 14h00 | New Orleans Saints x Buffalo Bills | ESPN 2, Disney+
- 14h00 | Philadelphia Eagles x Tampa Bay Buccaneers | Ge TV
- 14h00 | Detroit Lions x Cleveland Browns | NFL Game Pass
- 17h05 | Indianapolis Colts x Los Angeles Rams | ESPN 2 e Disney+

- 17h25 | Baltimore Ravens x Kansas City Chiefs | SporTV 3
- 17h25 | Chicago Bears x Las Vegas Raiders | NFL Game Pass
- 21h15 | Green Bay Packers x Dallas Cowboys | SporTV 2
