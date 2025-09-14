Jogos de hoje na NFL: veja onde assistir e horário das partidas de domingo (14)
Confira os jogos de futebol americano ao vivo deste domingo, dia 14 de setembro de 2025
Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
A agenda dos jogos de hoje da NFL na TV deste domingo (14) conta com partidas de futebol americano transmitidas por canais de televisão ou plataformas de streaming. O Jogada lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, DOMINGO (14), NA NFL
- 14h | Buffalo Bills x New York Jets | ESPN e Disney+
- 14h | Seattle Seahawks x Pittsburgh Steelers | Ge TV
- 14h | Cleveland Browns x Baltimore Ravens | NFL Game Pass
- 14h | Jacksonville Jaguars x Cincinnati Bengals | NFL Game Pass
- 14h | New York Giants x Dallas Cowboys | NFL Game Pass
- 14h | Chicago Bears x Detroit Lions | NFL Game Pass
- 14h | New England Patriots x Miami Dolphins | NFL Game Pass
- 14h | San Francisco 49ers x New Orleans Saints | NFL Game Pass
- 14h | Los Angeles Rams x Tennessee Titans | NFL Game Pass
- 17h05 | Carolina Panthers x Arizona Cardinals | NFL Game Pass
- 17h05 | Denver Broncos x Indianapolis Colts | ESPN e Disney+
- 17h25 | Philadelphia Eagles x Kansas City Chiefs | Sportv 2
- 21h20 | Atlanta Falcons x Minnesota Vikings | Sportv 3
