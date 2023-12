Jogos de hoje na NFL: veja onde assistir ao vivo e horário das partidas deste domingo (17)

A agenda deste domingo (17) na principal liga de futebol americano do mundo, a National Football League (NFL), conta com 11 jogos da competição. Confira quais são essas partidas, os horários de cada uma delas e onde assistir ao vivo.

JOGOS DE HOJE, DOMINGO (17), NA NFL

15h | New Orleans Saints x New York Giants | NFL Game Pass

15h | Cleveland Browns x Chicago Bears | NFL Game Pass

15h | Carolina Panthers x Atlanta Falcons | NFL Game Pass

15h | Green Bay Packers x Tampa Bay Buccaneers | ESPN e NFL Game Pass

15h | Miami Dolphins x New York Jets | RedeTV e NFL Game Pass

15h | New England Patriots x Kansa City Chiefs | ESPN, Star+ e NFL Game Pass

15h | Tennessee Titans x Houston Texas | NFL Game Pass

18h05 | Arizona Cardinals x San Francisco 49ers | ESPN e NFL Game Pass

18h05 | Los Angeles Rams x Washington Commanders | NFL Game Pass

18h25 | Buffalo Bills x Dallas Cowboys | ESPN, Star+ e NFL Game Pass

22h20 | Jacksonville Jaguars x Baltimore Ravens | ESPN, Star+ e NFL Game Pass