Jogos de hoje na NFL: onde assistir nesta quinta-feira (18)
Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 15:57)
A agenda dos jogos de hoje da NFL na TV desta quinta-feira (18) conta com partidas de futebol americano transmitidas por canais de televisão ou plataformas de streaming. O Jogada lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, QUINTA-FEIRA (18), NA NFL
- 21h15 | Miami Dolphins x Buffalo Bills | Sportv 2