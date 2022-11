Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir ao vivo e horário das partidas desta quinta-feira (10)

A agenda desta quinta-feira (10) na principal liga de basquete do mundo, a National Basketball Association (NBA), conta com partidas interessantes. Quatro jogos da competição movimentam as quadras norte-americanas nesta noite. Confira quais são essas partidas, os horários de cada uma delas e onde assistir ao vivo.

Quatro duelos vão agitar a noite desta quinta no NBA League Pass! Assine já e não perca: https://t.co/xJX7fs1OqM! 🏀 pic.twitter.com/iWrniZ5FFW — NBA Brasil (@NBABrasil) November 10, 2022

JOGOS DE HOJE, QUINTA-FEIRA (10), NA NBA

21h | Dallas Mavericks - Washington Wizards | NBA League Pass

21h30 | Philadelphia 76ers - Atlanta Hawks | NBA League Pass

21h30 | Charlotte Hornets - Miami Heat | NBA League Pass

22h | Portland Trail Blazers - New Orleans Pelicans | NBA League Pass