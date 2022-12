Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir ao vivo e horário das partidas desta quarta-feira (7)

A agenda desta quarta-feira (7) na principal liga de basquete do mundo, a National Basketball Association (NBA), conta com duelos muito interessantes. Onze jogos da competição movimentam as quadras norte-americanas nesta noite de quarta-feira e madrugada de quinta-feira. Confira quais são essas partidas, os horários de cada uma delas e onde assistir ao vivo.

JOGOS DE HOJE, QUARTA-FEIRA (7), NA NBA

21h | Los Angeles Clippers - Orlando Magic | NBA League Pass

21h30 | Charlotte Hornets - Brooklyn Nets | NBA League Pass

21h30 | Atlanta Hawks - New York Knicks | ESPN e NBA League Pass

21h30 | Los Angeles Lakers - Toronto Raptors | NBA League Pass

22h | Washington Wizards - Chicago Bulls | NBA League Pass

22h | Oklahoma City Thunder - Memphis Grizzlies | NBA League Pass

22h | Sacramento Kings - Milwaukee Bucks | NBA League Pass

22h | Indiana Pacers - Minnesota Timberwolves | NBA League

22h | Detroit Pistons - New Orleans Pelicans | NBA League Pass

23h | Golden State Warriors - Utah Jazz | NBA League Pass

00h | Boston Celtics - Phoenix Suns | ESPN e NBA League Pass