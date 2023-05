A agenda desta quarta-feira (3) na principal liga de basquete do mundo, a National Basketball Association (NBA), conta com um duelo muito interessante. Um jogo da competição movimenta as quadras norte-americanas nesta noite de quarta. Confira qual é essa partida, o horário dela e onde assistir ao vivo.

JOGOS DE HOJE, QUARTA-FEIRA (3) NA NBA

21h | Philadelphia 76ers x Boston Celtics | Prime Video e NBA League Pass