Jogos de hoje: Eurocopa e Série A, B, C e D são destaques no futebol deste domingo 11/07

O domingo (11) de futebol será de decisão na Eurocopa. Além disso, os embates na Série A, B, C e D do Campeonato Brasileiro também movimentam o dia no mundo da bola.

JOGOS DE HOJE | HORÁRIO DAS PARTIDAS DESTE DOMINGO (11)

Campeonato Brasileiro Série A

Juventude x Atlético-GO - 11h

Flamengo x Chapecoense - 18h15

Cuiabá x Ceará - 18h15

Fortaleza x Corinthians - 20h30

Campeonato Brasileiro Série B

Brusque x CSA - 20h30

Campeonato Brasileiro Série C

Figueirense x São José-RS - 11h

Floresta x Tombense - 15h30

Paysandu x Ferroviário - 18h

Campeonato Brasileiro Série D

Aimoré x Rio Branco-PR - 15h

Rio Branco-ES x Boa Esporte - 15h

Juventude Samas x Tocantinópolis - 15h30

Penarol-AM x Ypiranga-AP - 16h

Treze x América-RN - 16h

Bahia de Feira x Itabaiana - 16h

Sergipe x Juazeirense - 16h

Retrô x ASA - 16h

Uberlândia x Rio Branco VN - 16h

Boavista x Inter de Limeira - 16h

ABC-RN x Central - 16h

Galvez x São Raimundo-RR - 17h