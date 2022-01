Jogos de hoje: confira partidas de futebol deste sábado (08/01)

O sábado (08) de futebol será de pontapé nos estaduais, com o início do Campeonato Cearense. A Copa São Paulo de Futebol Júnior segue movimentando a rodada, além do campeonato espanhol, alemão, francês e português e a Copa da Inglaterra.

CONFIRA OS JOGOS DE FUTEBOL DESTE SÁBADO (8)

Campeonato Cearense

Caucaia x Pacajus - 15h - FCF TV

Iguatu x Ferroviário - 16h - FCF TV

Copa São Paulo de Futebol Júnior

Água Santa x Assu - 08h45 - ElevenSports e Paulistão Play

Real Ariquemes x Palmeiras - 11h - SporTV

Confiança x Taguatinga - 11h - ElevenSports e Paulistão Play

Desportivo Brasil x Iape - 13h - ElevenSports e Paulistão Play

Paulista x Bragantino-PA - 13h - ElevenSports e Paulistão Play

Ibrachina x Serranense - 13h - ElevenSports e Paulistão Play

Nacional-SP x Real Brasília - 13h - ElevenSports e Paulistão Play

Mirassol x Sport - 13h15 - YouTube da Copinha

Retrô x Cruzeiro - 14h - SporTV

Rio Claro x Vasco - 14h - SporTV

Desportivo Aliança x Andirá - 14h15 - ElevenSports e Paulistão Play

Botafogo-SP x Goiás - 15h15 - ElevenSports e Paulistão Play

São Bernardo x Ceará - 15h15 - ElevenSports e Paulistão Play

Inter de Limeira x Náutico - 15h15 - ElevenSports e Paulistão Play

Capivariano x Coritiba - 15h15 - ElevenSports e Paulistão Play

Itapirense x Palmas - 16h15 - ElevenSports e Paulistão Play

Ska Brasil x Lagarto - 16h15 - ElevenSports e Paulistão Play

Linense x Atlético-MG - 16h30 - SporTV

Oeste x Forte Rio Bananal - 16h45 - ElevenSports e Paulistão Play

EC São Bernardo x Aster - 17h - ElevenSports e Paulistão Play

Floresta x Flamengo - 19h - SporTV

São Caetano x CSE - 19h15 - ElevenSports e Paulistão Play

São Bento x Londrina - 19h15 - ElevenSports e Paulistão Play

Perilima x São Paulo - 21h30 - SporTV

Campeonato Espanhol

Levante x Mallorca - 10h - Star+

Real Sociedad x Celta - 12h15 - Star+

Granada x Barcelona - 14h30 - Star+

Real Madrid x Valencia - 17h - ESPN Brasil e Star+

Campeonato Alemão

RB Leipzig x Mainz - 11h30 - Sem informação de transmissão

Bayer Leverkusen x Union Berlin - 11h30 - Sem informação de transmissão

Freiburg x Arminia Bielefeld - 11h30 - Sem informação de transmissão

Hoffenheim x Augsburg - 11h30 - Sem informação de transmissão

Greuther Fürth x Stuttgart - 11h30 - Sem informação de transmissão

Eintracht Frankfurt x Borussia Dortmund - 14h30 - Sem informação de transmissão

Campeonato Francês

Lens x Rennes - 17h - Star+

Campeonato Português

Vizela x Moreirense - 12h30 - Star+

Estoril x Porto - 15h - Star+

Boavista x Tondela - 17h30 - Star+

Copa da Inglaterra

Mansfield Town x Middlesbrough - 09h15 - Sem informação de transmissão

Burnley x Huddersfield Town - 09h30 - Sem informação de transmissão

Coventry City x Derby County - 09h30 - Sem informação de transmissão

Bristol City x Fulham - 09h30 - Sem informação de transmissão

Hartlepool United x Blackpool - 09h30 - Sem informação de transmissão

Millwall x Crystal Palace - 09h45 - Sem informação de transmissão

Kidderminster Harriers x Reading - 12h - Sem informação de transmissão

Newcastle x Cambridge - 12h - Sem informação de transmissão

West Bromwich x Brighton - 12h - Sem informação de transmissão

Port Vale x Brentford - 12h - Sem informação de transmissão

Wigan Athletic x Blackburn - 12h - Sem informação de transmissão

Leicester x Watford - 12h - Sem informação de transmissão

Peterborough x Bristol Rovers - 12h - Sem informação de transmissão

Queens Park Rangers x Rotherham - 12h - Sem informação de transmissão

Boreham Wood x Wimbledon - 12h - Sem informação de transmissão

Barnsley x Barrow - 12h - Sem informação de transmissão

Swansea x Southampton - 14h30 - Sem informação de transmissão

Birmingham x Plymouth - 14h30 - Sem informação de transmissão

Hull City x Everton - 14h30 - ESPN e Star+

Yeovil Town x Bournemouth - 14h45 - Sem informação de transmissão

Chelsea x Chesterfield - 14h30 - ESPN Brasil e Star+