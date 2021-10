Jogos de hoje: confira partidas de futebol deste domingo (31/10)

O domingo (31) de futebol será de bola rolando na Série A, C e D do Campeonato Brasileiro. As ligas europeias também movimentam a rodada.

VEJA O HORÁRIO E ONDE ASSISTIR AS PARTIDAS DESTE DOMINGO (31)

Campeonato Brasileiro Série A

Grêmio x Palmeiras - 16h - TV Globo e Premiere

Ceará x Fluminense - 16h - TV Globo e Premiere

São Paulo x Internacional - 18h15 - Premiere

Sport x Atlético-GO - 20h30 - SporTV e Premiere

Campeonato Brasileiro Série C

Criciúma x Ituano - 16h - Band

Botafogo-PB x Paysandu - 18h - Band

Campeonato Brasileiro Série D

ABC x Aparecidense - 16h - TV Brasil e elevensports.com

Campeonato Inglês

Norwich x Leeds United - 11h - Fox Sports e Star+

Aston Villa x West Ham - 13h30 - Fox Sports e Star+

Campeonato Espanhol

Cádiz x Mallorca - 10h - Star+

Atlético de Madrid x Bétis - 12h15 - ESPN Brasil e Star+

Getafe x Espanyol - 14h30 - ESPN Brasil e Star+

Real Sociedad x Athletic Bilbao - 17h - Fox Sports e Star+

Campeonato Italiano

Internazionale x Udinese - 08h30 - ESPN Brasil e Star+

Fiorentina x Spezia - 11h - Star+

Genoa x Venezia - 11h - Star+

Sassuolo x Empoli - 11h - Star+

Salernitana x Napoli - 14h - Star+

Roma x Milan - 16h45 - Star+

Campeonato Alemão

Augsburg x Stuttgart - 11h30 - Sem informação de transmissão

Borussia Mönchengladbach x Bochum - 13h30 - Sem informação de transmissão

Campeonato Francês

Angers x Nice - 09h - Sem informação de transmissão

Bordeaux x Reims - 11h - Sem informação de transmissão

Montpellier x Nantes - 11h - Sem informação de transmissão

Strasbourg x Lorient - 11h - Sem informação de transmissão

Troyes x Rennes - 11h - Sem informação de transmissão

Brest x Monaco - 13h - Sem informação de transmissão

Clermont x Olympique de Marselha - 16h45 - TV5 Monde

Campeonato Português

Marítimo x Gil Vicente - 12h30 - Sem informação de transmissão

Belenenses SAD x Santa Clara - 15h - Sem informação de transmissão

Famalicão x Vizela - 17h30 - Sem informação de transmissão