Jogos de hoje: confira partidas de futebol desta terça (08/02)

A terça-feira (8) de futebol será de bola rolando no Mundial de Clubes, na Taça Libertadores, na Copa do Nordeste e nos Estaduais, além do Campeonato Inglês (Premier League).

JOGOS DE HOJE | HORÁRIO E ONDE ASSISTIR O FUTEBOL DESTA TERÇA (8)

Mundial de Clubes

Palmeiras x Ah-Ahly - 13h30 - Band

Taça Libertadores

Montevideo City Torque x Barcelona de Guayaquil - 21h30 - ESPN 4

Copa do Nordeste

Sport x Sousa - 19h30 - Nordeste FC

CSA x Floresta - 21h30 - Nordeste FC

Campeonato Cearense

Atlético-CE x Iguatu - 15h - Sem informação de transmissão

Crato x Caucaia - 15h30 - FCF TV

Ferroviário x Maracanã - 15h30 - FCF TV

Pacajus x Icasa - 19h - FCF TV

Campeonato Mineiro

Pouso Alegre x América-MG - 21h30 - Sem informação de transmissão

Campeonato Maranhense

Iape x Sampaio Corrêa - 19h - Sem informação de transmissão

Pinheiro-MA x Juventude Samas - 19h - Sem informação de transmissão

Campeonato Paulista Série A3

Desportivo Brasil x Olímpia-SP - 15h - Eleven Sports e Paulistão Play

Campeonato Inglês

West Ham x Watford - 16h45 - Star+

Newcastle x Everton - 16h45 - Star+

Burnley x Manchester United - 17h - ESPN e Star+