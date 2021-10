A segunda-feira (04) de futebol será de bola rolando na Série B do Campeonato Brasileiro, com o encerramento da 28ª rodada, e no Campeonato Brasileiro Sub-20.

JOGOS DE HOJE: VEJA HORÁRIO E ONDE ASSISTIR AS PARTIDAS AO VIVO DESTA SEGUNDA (04)

Campeonato Brasileiro Série B

Remo x Coritiba - 20h - SporTV e Premiere

Campeonato Brasileiro Sub-20

Cruzeiro x Santos - 10h - elevensports.com

Corinthians x Athletico-PR - 15h - Band

Vasco x Palmeiras - 16h15 - SporTV