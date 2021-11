Jogos de hoje: confira partidas de futebol desta segunda (22)

A segunda-feira (22) de futebol será de bola rolando para o encerramento da penúltima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, além das disputas do Campeonato Espanhol e do Campeonato Italiano.

Jogos de hoje: veja horário das partidas desta segunda (22)

Campeonato Brasileiro Série B

CRB x Vitória - 18h - SporTV e Premiere

Guarani x Goiás - 20h - SporTV e Premiere

Campeonato Espanhol

Rayo Vallecano x Mallorca - 17h - Star+

Campeonato Italiano

Hellas Verona x Empoli - 14h30 - Star+

Torino x Udinese - 16h45 - Star+