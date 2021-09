Jogos de hoje: confira partidas de futebol desta segunda (06/09)

O segunda-feira (6) de futebol será de bola rolando na Série B e C do Campeonato Brasileiro. Além disso, as Eliminatórias da África movimenta o calendário futebolístico.

JOGOS DE HOJE, SEGUNDA, 6 DE SETEMBRO

Campeonato Brasileiro Série B

Avaí x Vasco - SporTV e Premiere

Campeonato Brasileiro Série C

Figueirense x Ituano - 20h - DAZN

Eliminatórias da Africa

Djibuti x Níger - 10h - Sem informação de transmissão

Uganda x Mali - 10h - Sem informação de transmissão

Beni x RD Congo - 10h - Sem informação de transmissão

Libéria x República Centro-Africana - Sem informação de transmissão

África do Sul x Gana - 13h - Sem informação de transmissão

Guiné x Marrocos - 13h - Sem informação de transmissão

Costa do Marfim x Camarões - 16h - Sem informação de transmissão