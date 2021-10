Jogos de hoje: confira partidas de futebol desta quinta-feira (07/10)

A quinta-feira (7) de futebol será de bola rolando na Série A do Campeonato Brasileiro e para as Eliminatórias da América do Sul, além da África e da Ásia e da semifinal da Liga das Nações.

JOGOS DE HOJE: VEJA HORÁRIO E ONDE ASSISTIR AS PARTIDAS AO VIVO DESTA QUINTA (07)

Campeonato Brasileiro Série A

São Paulo x Santos - Premiere

Eliminatórias da América do Sul

Uruguai x Colômbia - 20h - Sem informação de transmissão

Venezuela x Brasil - 20h30 - TV Globo e SporTV

Paraguai x Argentina - 21h - Sem informação de transmissão

Equador x Bolívia - 21h30 - Sem informação de transmissão

Peru x Chile - 22h - Sem informação de transmissão

Eliminatórias da África

Libéria x Cabo Verde - 10h - Sem informação de transmissão

RD Congo x Madagáscar - 10h - Sem informação de transmissão

Tanzânia x Benim - 10h - Sem informação de transmissão

Guiné Equatorial x Zâmbia - 13h - Sem informação de transmissão

Nigéria x República Centro-Africana - 13h - Sem informação de transmissão

Ruanda x Uganda - 13h - Sem informação de transmissão

Mali x Quênia - 16h - Sem informação de transmissão

Tunísia x Mauritânia - 16h - Sem informação de transmissão

Eliminatórias da América do Norte e Central

Estados Unidos x Jamaica - 20h30 - Sem informação de transmissão

Honduras x Costa Rica - 21h05 - Sem informação de transmissão

México x Canadá - 22h40 - Sem informação de transmissão

El Salvador x Panamá - 23h05 - Sem informação de transmissão

Eliminatórias da Ásia

Coreia do Sul x Síria - 08h - Sem informação de transmissão

Iraque x Libano - 11h30 - Sem informação de transmissão

Emirados Árabes Unidos x Irã - 13h45 - Sem informação de transmissão

Arábia Saudita x Japão - 14h - Sem informação de transmissão

China x Viteña - 14h - Sem informação de transmissão

Austrália x Omã - 15h30 - Sem informação de transmissão

Liga das Nações

Bélgica x França - 15h45 - TNT