Jogos de hoje: confira partidas de futebol desta quarta (09/02)

A quarta-feira (9) de futebol será de bola rolando no Mundial de Clubes, na Copa do Nordeste, na Supercopa do Brasil Feminina, nos Estaduais e no Campeonato Inglês (Premier League).

JOGOS DE HOJE | HORÁRIO E ONDE ASSISTIR O FUTEBOL DESTA QUARTA (9)

Mundial de Clubes

Monterrey x Al-Jazira - 10h30 - Band

Al-Hilal x Chelsea - 13h30 - Band

Taça Libertadores

Deportivo Lara x Bolívar - 19h15 - ESPN 4

Universidad César Vallejo x Olímpia - 21h30 - Sem informação de transmissão

Copa do Nordeste

Ceará x Globo-RN - 19h30 - Nordeste FC

Campinense x CRB - 19h30 - Nordeste FC

Supercopa do Brasil Feminina

Flamengo x Grêmio - 15h30 - SporTV e Globo

Corinthians x Real Brasília-DF - 18h - SporTV

Campeonato Paulista

Água Santa x Ituano - 15h - Premiere e Paulistão Play

São Paulo x Santo André - 19h - Premiere e Paulistão Play

RB Bragantino x Inter de Limeira - 20h30 - Premiere e Paulistão Play

Guarani x Botafogo-SP - 21h30 - Premiere, HBO Max, Estádio TNT Sports e Paulistão Play

Ferroviária x Ponte Preta - 21h30 - Premiere e Paulistão Play

Campeonato Carioca

Bangu x Madureira - 15h30 - Cariocão Play

Vasco x Portuguesa-RJ - 21h35 -

Campeonato Gaúcho

São Luiz x União Frederiquense - 19h - ge.globo

Aimoré x Grêmio - 20h30 - SporTV e Premiere

Internacional x Novo Hamburgo - 21h30 - Premiere

Guarany de Bagé x Caxias - 21h30 - ge.globo

Campeonato Mineiro

Athletic Club x Tombense - 15h30 - Sem informação de transmissão

Cruzeiro x Democrata GV - 19h30 - Sem informação de transmissão

Uberlândia x Villa Nova-MG - 20h - Sem informação de transmissão

Patrocinense x Caldense - 20h30 - Sem informação de transmissão

URT x Atlético-MG - 21h30 - Sem informação de transmissão

Campeonato Amazonense

Penarol-AM x Manauara - 15h - Sem informação de transmissão

Amazonas x Fast - 15h30 - Sem informação de transmissão

Princesa do Solimões x São Raimundo-AM - 15h30 - Sem informação de transmissão

Cliper x Operário-AM - 15h30 - Sem informação de transmissão

Campeonato Baiano

Bahia x Barcelona de Ilhéus - 19h15 - Sem informação de transmissão

Atlético-BA x Unirb - 21h30 - Sem informação de transmissão

Campeonato Brasiliense

Luziânia x Capital-DF - 15h30 - Sem informação de transmissão

Brasília x Paranoá - 15h30 - Sem informação de transmissão

Taguatinga x Ceilândia - 15h30 - Sem informação de transmissão

Unaí x Brasiliense - 16h - Sem informação de transmissão

Campeonato Capixaba

Vilavelhense x CTE Colatina - 15h - Sem informação de transmissão

Real Noroeste x Desportiva Ferroviária - 19h - Sem informação de transmissão

Campeonato Catarinense

Barra-SC x Camboriú - 16h - Catarinense TV

Concórdia-SC x Hercílio Luz - 19h - Catarinense TV

Brusque x Avaí - 21h30 - Catarinense TV

Joinville x Chapecoense - 21h30 - Catarinense TV

Campeonato Goiano

Goianésia x Goiás - 19h - Sem informação de transmissão

Atlético-GO x Aparecidense - 19h30 - Sem informação de transmissão

Goiatuba x CRAC - 19h30 - Sem informação de transmissão

Anápolis x Jataiense - 20h30 - Sem informação de transmissão

Campeonato Mato-Grossense

União Rondonópolis x Sorriso - 19h - Sem informação de transmissão

Luverdense x Operário VG - 19h - Sem informação de transmissão

Ação-MT x Sport Sinop - 19h - Sem informação de transmissão

Cuiabá x Academia - 19h30 - Sem informação de transmissão

Dom Bosco x Nova Mutum - 20h - Sem informação de transmissão

Campeonato Paraense

Tuna Luso x Paragominas - 09h30 - Sem informação de transmissão

Bragantino-PA x Amazônia Independente - 15h30 - Sem informação de transmissão

Castanhal x Itupiranga - 15h30 - Sem informação de transmissão

Águia da Marabá x Independente-PA - 20h - Sem informação de transmissão

Paysandu x Caeté - 20h - Sem informação de transmissão

Campeonato Paraibano

Botafogo-SP x São Paulo Crystal - 20h15 - Sem informação de transmissão

Atlético-PB x Auto Esporte-PB - 20h15 - Sem informação de transmissão

Campeonato Paranense

Londrina x Coritiba - 19h - Sem informação de transmissão

Maringá x Cianorte - 19h - Sem informação de transmissão

FC Cascavel x Paraná - 21h30 - Sem informação de transmissão

Campeonato Paulista Série A2

Monte Azul x XV de Piracicaba - 15h - Eleven Sports e Paulistão Play

Juventus-SP x Linense - 15h - Eleven Sports e Paulistão Play

Primavera-SP x Velo Clube - 15h - Eleven Sports e Paulistão Play

Rio Claro x São Bento - 15h - Eleven Sports e Paulistão Play

Taubaté x RB Brasil - 19h - Eleven Sports e Paulistão Play

Audax-SP x Lemense - 19h - Eleven Sports e Paulistão Play

Portuguesa x São Caetano - 20h - Eleven Sports e Paulistão Play

Portuguesa Santista x Oeste - 20h - Eleven Sports e Paulistão Play

Campeonato Paulista Série A3

Capivariano x Matonense - 15h - Eleven Sports e Paulistão Play

EC São Bernardo x Sertãozinho - 15h - Eleven Sports e Paulistão Play

União Suzano x Barretos - 15h - Eleven Sports e Paulistão Play

Comercial-SP x Marília - 19h - Eleven Sports e Paulistão Play

Noroeste x Votuporanguense - 19h30 - Eleven Sports e Paulistão Play

Bandeirante-SP x Nacional-SP - 20h - Eleven Sports e Paulistão Play

São José-SP x Rio Preto - 20h - Eleven Sports e Paulistão Play

Campeonato Pernambucano

Salgueiro x Santa Cruz - 20h30 - Sem informação de transmissão

Íbis x Afogados - 20h30 - Sem informação de transmissão

Náutico x Retrô - 21h30 - Sem informação de transmissão

Campeonato Piauiense

Oeirense x Fluminense-PI - 16h - Sem informação de transmissão

River-PI x Parnahyba - 18h - Sem informação de transmissão

Campeonato Sergipano

Maruinense x Sergipe - 15h15 - Sem informação de transmissão

América de Propirá x Lagarto - 15h15 - Sem informação de transmissão

Campeonato Sul-Mato-Grossense

União ABC x Operário-MS - 15h - Sem informação de transmissão

Aquidauanense x Águia Negra - 18h - Sem informação de transmissão

Comercial-MS x Serc - 20h - Sem informação de transmissão

Naviraiense x Coxim - 20h - Sem informação de transmissão

Campeonato Inglês

Norwich x Crystal Palace - 16h45 - Star+

Tottenham x Southampton - 16h45 - Star+

Manchester City x Brentford - 16h45 - ESPN e Star+

Aston Villa x Leeds United - 17h - Star+