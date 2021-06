Jogos de hoje: confira o horário das partidas de futebol deste sábado, 19 de junho

O sábado (19) de futebol marca o início da 5ª rodada na Série A, B e D do Campeonato Brasileiro, além da continuação da Série C. Além disso, a Eurocopa e o Campeonato Brasileiro Feminino preechem o cardápio do mundo da bola no dia de hoje.

JOGOS DE HOJE | HORÁRIO DAS PARTIDAS DESTE SÁBADO (19)

Eurocopa

Hungria x França - 10h

Portugal x Alemanha - 13h

Espanha x Polônia - 16h

Campeonato Brasileiro Série A

Flamengo x RB Bragantino - 21h

Campeonato Brasileiro Série B

Avaí x Remo - 16h30

Vasco x CRB - 16h30

Guarani x Ponte Preta - 18h30

Vitória x Brusque - 19h

Operário-PR x Cruzeiro - 19h

Sampaio Corrêa x Confiança - 21h

Vila Nova x Coritiba - 21h

Campeonato Brasileiro Série C

Novorizontino x São José-RS - 11h

Floresta x Botafogo-PB - 15h30

Paysandu x Volta Redonda - 17h

Ituano x Paraná - 17h

Oeste x Criciúma - 19h

Campeonato Brasileiro Série D

Castanhal x São Raimundo-RR - 15h

Guarany de Sobral x Palmas - 15h

Boavista x Madureira - 15h

Portuguesa x Santo André - 15h

Joinville x Juventus-SC - 15h

Brasiliense x Nova Mutum - 15h

Jaraguá-GO x Porto Velho - 15h30

Imperatriz x Paragominas - 16h

Bahia de Feira x Juazeirense - 16h

Murici x ASA - 16h

União Rondonópolis x Gama - 16h

Goianésia x Aparecidense - 16h

Uberlândia x Patrocinense - 16h

FC Cascavel x Caxias - 16h

4 de Julho x Tocantinópolis - 16h

Ferroviária x Rio Branco VN - 17h

GAS x Ypiranga-AP - 17h

Fast x Penarol-AM - 18h

Campeonato Brasileiro Feminino

São José-SP x Ferroviária - 15h

Flamengo x Avaí/Kindermann - 15h

Botafogo x Santos - 18h

Corinthians x Minas Brasília - 20h