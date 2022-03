Jogos de hoje: confira o horário das partidas de futebol deste domingo (27)

O domingo (27) de futebol será de bola rolando nas Eliminatórias da Copa do Mundo, além da Copa do Nordeste, do Campeonato Brasileiro Feminino e dos campeonatos estaduais.

VEJA HORÁRIO E ONDE ASSISTIR AOS JOGOS DE HOJE, DOMINGO (27)

Eliminatórias da Copa - América do Norte e Central

Canadá x Jamaica - 17h05 - Sem informação de transmissão

El Salvador x Costa Rica - 18h05 - Sem informação de transmissão

Estados Unidos x Panamá - 20h - Sem informação de transmissão

Honduras x México - 20h05 - Sem informação de transmissão

Eliminatórias da Copa - Oceania

Nova Zelândia x Taiti - 11h - Sem informação de transmissão

Ilhas Salomão x Papua-Nova Guiné - 14h30 - Sem informação de transmissão

Copa do Nordeste

Sport x CRB - 18h30 - SBT, ESPN e Nordeste FC

Campeonato Brasileiro Feminino

Santos x Corinthians - 11h - Band

Atlético-MG x Avaí/Kindermann - 11h - Sem informação de transmissão

São Paulo x Grêmio - 15h - Sem informação de transmissão

Esmac x São José-SP - 15h - Sem informação de transmissão

Ferroviária x Internacional - 18h - Sem informação de transmissão

Campeonato Paulista

São Paulo x Corinthians - 16h - Record TV, Premiere, Paulistão Play, HBO Max e Estádio TNT Sports

Campeonato Carioca

Resende x Nova Iguaçu - 15h - Cariocão Play

Fluminense x Botafogo - 16h - Record TV e Cariocão Play

Campeonato Mineiro

Villa Nova-MG x Democrata GV - 16h - Sem informação de transmissão

Atlético-MG x Caldense - 18h - Premiere

Campeonato Acreano

Independência x São Francisco-AC - 15h - Sem informação de transmissão

Adesg x Atlético-AC - 17h - Sem informação de transmissão

Campeonato Amazonense

Princesa do Solimões x Fast - 15h30 - Sem informação de transmissão

Campeonato Baiano

Barcelona de Ilhéus x Jacuipense - 16h - Sem informação de transmissão

Campeonato Brasiliense

Gama x Ceilândia - 15h30 - Sem informação de transmissão

Brasiliense x Capital-DF - 16h - Sem informação de transmissão

Campeonato Catarinense

Brusque x Concórdia - 16h - Catarinense TV

Campeonato Maranhense

Iape x Tuntum - 15h30 - Sem informação de transmissão

Cordino x Juventude Samas - 15h30 - Sem informação de transmissão

Sampaio Corrêa x Moto Club - 17h - Sem informação de transmissão

Campeonato Paraense

Águia de Marabá x Paysandu - 17h - Sem informação de transmissão

Campeonato Paraibano

Botafogo-PB x Sousa - 16h - Sem informação de transmissão

Campeonato Paranaense

Coritiba x Athletico-PR - 16h - TV NSports

Maringá x Operário-PR - 18h - Sem informação de transmissão

Campeonato Paulista Série A2

Linense x Oeste - 10h - Eleven Sports e Paulistão Play

Velo Clube x Rio Claro - 19h - Eleven Sports e Paulistão Play

Campeonato Pernambucano

Afogados x Íbis - 15h - Sem informação de transmissão

Vera Cruz x Sete de Setembro-PE - 15h - Sem informação de transmissão

Campeonato Piauiense

Corisabbá x Flamengo-PI - 15h45 - Sem informação de transmissão

Campeonato Potiguar

Assu x Globo-RN - 16h - Sem informação de transmissão

Campeonato Rondoniense

Real Ariquemes x Porto Velho - 15h45 - Sem informação de transmissão

Genus x Rondoniense - 15h45 - Sem informação de transmissão

Pimentense x União Cacoalense - 15h45 - Sem informação de transmissão

Campeonato Sul-Mato-Grossense

Dourados x Aquidauanense - 15h30 - Sem informação de transmissão

Operário-MS x Costa Rica-MS - 16h - Sem informação de transmissão

Naviraiense x Serc - 17h - Sem informação de transmissão

Campeonato Tocantinense

Capital-TO x Interporto - 15h45 - Sem informação de transmissão