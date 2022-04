Jogos de hoje: confira o horário das partidas de futebol deste domingo (10)

O domingo (10) de futebol será de bola rolando na Série A, B e C do Campeonato Brasileiro. Os campeonatos estaduais e as principais ligas europeias também movimentam a rodada do final de semana.

VEJA HORÁRIO E ONDE ASSISTIR AOS JOGOS DE HOJE, DOMINGO (10)

Campeonato Brasileiro Série A

Coritiba x Goiás - 11h - Premiere

Atlético-MG x Internacional - 16h - TV Globo e Premiere

Botafogo x Corinthians - 16h - TV Globo

Fortaleza x Cuiabá - 18h - Premiere

São Paulo x Athletico-PR - 19h - SporTV e Premiere

Avaí x América-MG - 19h - Premiere

Campeonato Brasileiro Série B

Londrina x Náutico - 11h - SporTV

Campeonato Brasileiro Série C

Floresta x Confiança - 16h - TV NSports

Altos-PI x Botafogo-SP - 18h - TV NSports

Mirassol x Ferroviário - 19h - DAZN

Campeonato Acreano

Náuas x Rio Branco-AC - 15h - Sem informação de transmissão

Galvez x São Francisco-AC - 17h - Sem informação de transmissão

Campeonato Baiano

Jacuipense x Atlético-BA - 16h - Sem informação de transmissão

Campeonato Capixaba

Nova Venécia x Desportiva Ferroviária - 16h - Sem informação de transmissão

Campeonato Maranhense

Iape x Cordino - 15h30 - Sem informação de transmissão

Campeonato Potiguar

América-RN x ABC - 16h - Sem informação de transmissão

Campeonato Rondoniense

Porto Velho x Real Ariquemes - 15h30 - Sem informação de transmissão

Campeonato Sul-Mato-Grossense

Aquidauanense x Serc - 15h - Sem informação de transmissão

Dourados x Costa Rica-MS - 15h30 - Sem informação de transmissão

Operário-MS x Naviraiense - 16h - Sem informação de transmissão

Campeonato Tocantinense

Tocantinópolis x Interporto - 16h - Sem informação de transmissão

Campeonato Inglês

Brentford x West Ham - 10h - Star+

Leicester x Crystal Palace - 10h - Star+

Norwich x Burnley - 10h - Star+

Manchester City x Liverpool - 12h30 - Star+

Campeonato Espanhol

Osasuna x Alavés - 09h - Star+

Espanyol x Celta - 11h15 - Star+

Elche x Real Sociedad - 13h30 - Star+

Levante x Barcelona - 16h - Star+

Campeonato Italiano

Genoa x Lazio - 07h30 - Star+

Napoli x Fiorentina - 10h - Star+

Sassuolo x Atalanta - 10h - Star+

Venezia x Udinese - 10h - Star+

Roma x Salernitana - 13h30 - Star+

Torino x Milan - 15h45 - Star+

Campeonato Alemão

Bochum x Bayer Leverkusen - 10h30 - Sem informação de transmissão

Eintracht Frankfurt x Freiburg - 12h30 - Sem informação de transmissão

RB Leipzig x Hoffenheim - 14h30 - Sem informação de transmissão

Campeonato Francês

Bordeaux x Metz - 08h - Star+

Angers x Lille - 10h - Star+

Brest x Nantes - 10h - Star+

Monaco x Troyes - 10h - Star+

Lens x Nice - 12h05 - Star+

Strasbourg x Lyon - 14h - Star+

Olympique de Marselha x Montpellier - 16h - Star+

Campeonato Português

Santa Clara x Estoril - 11h30 - Star+

Portimonense x Famalicão - 11h30 - Star+

Vitória de Guimarães x Porto - 11h30 - Star+

Vizela x Braga - 16h30 - Star+