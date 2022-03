Jogos de hoje: confira o horário das partidas de futebol desta terça (22)

A terça-feira (22) de futebol será de bola rolando na Copa do Nordeste e nos campeonatos estaduais, com destaque para o início do mata-mata do Campeonato Paulista.

VEJA HORÁRIO E ONDE ASSISTIR AOS JOGOS DE HOJE, TERÇA (22)

Copa do Nordeste

Fortaleza x Atlético-BA - 21h35 - TV Jangadeiro (SBT), Nordeste FC e TikTok da Copa do Nordeste

CSA x Sport - 21h35 - SBT e Nordeste FC

Campeonato Paulista

São Paulo x São Bernardo - 20h30 - HBO Max e Estádio TNT Sports

Campeonato Mineiro

Cruzeiro x Athletic Club - 20h30 - Sem informação de transmissão

Campeonato Goiano

Vila Nova x Atlético-GO - 20h - ge.globo/go

Campeonato Paraense

Castanhal x Águia de Marabá - 15h - Sem informação de transmissão

Remo x Caeté - 20h - Sem informação de transmissão

Campeonato Paraibano

Sport-PB x Campinense - 20h15 - Sem informação de transmissão

Campeonato Piauiense

Altos x Flamengo-PI - 18h - Sem informação de transmissão

Campeonato Roraimense

Náutico-RR x Rio Negro-RR - 18h30 - Sem informação de transmissão

Atlético Roraima x São Raimundo-RR - 20h45 - Sem informação de transmissão

Campeonato Sergipano

Sergipe x Maruinense - 20h15 - Sem informação de transmissão