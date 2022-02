Jogos de hoje: confira o horário das partidas de futebol desta terça (22)

A terça-feira (22) de futebol será de bola rolando no Torneio da França de Futebol Feminino, Liga dos Campeões e Libertadores, além da Copa do Brasil e do Campeonato Cearense.

VEJA HORÁRIO E ONDE ASSISTIR AOS JOGOS DE HOJE, TERÇA (22)

Torneio da França de Futebol Feminino

Brasil x Finlândia - 14h30 - SporTV

França x Holanda - 16h30 - SporTV

Liga dos Campeões

Chelsea x Lille - 17h - SBT, TNT e HBO Max

Villarreal x Juventus - 17h - Space e HBO Max

Taça Libertadores da América

Everton-CHI x Monagas - 19h15 - Conmebol TV

Millonarios x Fluminense - 21h30 - SBT, ESPN e Star+

Plaza Colonia x The Strongest - 21h30 - Conmebol TV

Copa do Brasil

Lagarto-SE x Figueirense - 16h30 - SporTV e Premiere

URT-MG x Avaí - 19h - SporTV e Premiere

FC Cascavel x Ponte Preta - 21h30 - SporTV e Premiere

Campeonato Cearense

Ceará x Iguatu - 20h - Nordeste FC

Campeonato Mineiro

Uberlândia x Caldense - 19h - Sem informação de transmissão

Campeonato Paraibano

São Paulo Crystal x Sousa - 20h15 - Sem informação de transmissão

Campeonato Pernambucano

Sete de Setembro-PE x Vera Cruz - 20h - Sem informação de transmissão