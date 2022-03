Jogos de hoje: confira o horário das partidas de futebol desta terça (08)

A terça-feira (8) de futebol será de bola rolando na Liga dos Campeões, na Taça Libertadores da América, na Copa Sul-Americana, na Copa do Brasil e nos Campeonatos Estaduais, com destaque para a semifinal do Cearense 2022.

VEJA HORÁRIO E ONDE ASSISTIR AOS JOGOS DE HOJE, TERÇA (08)

Liga dos Campeões

Bayern de Munique x RB Salzburg - 17h - Space e HBO Max

Liverpool x Internazionale - 17h - TNT e HBO Max

Taça Libertadores da América

América-MG x Barcelona de Guayaquil - 21h30 - Conmebol TV

Copa Sul-Americana

Royal Pari x Oriente Petrolero - 19h15 - Conmebol TV

Sol de América x General Caballero - 19h15 - Conmebol TV

Estudiantes de Mérida x Metropolitanos - 19h15 - Conmebol TV

Ñublense x Unión La Calera - 21h30 - Conmebol TV

Cienciano x Melgar - 21h30 - Conmebol TV

Copa do Brasil

Figueirense x Cuiabá - 21h30 - Sem informação de transmissão

Fluminense-PI x Santos - 21h30 - Sem informação de transmissão

Campeonato Cearense

Ferroviário x Fortaleza - 21h30 - SBT e Nordeste FC

Campeonato Acreano

Plácido de Castro x Adesg - 16h - Sem informação de transmissão

Campeonato Alagoano

CRB x ASA - 20h - Sem informação de transmissão

Cruzeiro-AL x Jacyobá - 20h - Sem informação de transmissão

Campeonato Paulista Série A2

Lemense x Oeste - 15h - Eleven Sports e Paulistão Play

Campeonato Pernambucano

Salgueiro x Sport - 19h30 - Sem informação de transmissão

Campeonato Roraimense

Real-RR x Atlético Roraima - 18h30 - Sem informação de transmissão

São Raimundo-RR x Baré - 20h45 - Sem informação de transmissão