A sexta-feira (25) de futebol será movimentada pelo início da 7ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, além da abertura da 3ª rodada da Série C com o duelo nordestino entre Botafogo-PB x Altos-PI.

Campeonato Brasileiro Série B

Avaí x CRB - 16h30

Operário-PR x Confiança - 19h

Brasil de Pelotas x Ponte Preta - 19h

Guarani x Coritiba - 19h

Vila Nova x Goiás - 21h30

Campeonato Brasileiro Série C

Botafogo-PB x Altos - 20h