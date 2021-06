Jogos de hoje: confira o horário das partidas de futebol desta segunda-feira, 21 de junho

A segunda-feira (21) de futebol será movimentada pela Copa América e Eurocopa, além do encerramento da rodada da Série A e C do Campeonato Brasileiro.

JOGOS DE HOJE | HORÁRIO DAS PARTIDAS DESTA SEGUNDA (21)

Copa América

Uruguai x Chile - 18h

Argentina x Paraguai - 21h

Eurocopa

Ucrânia x Áustria - 13h

Macedônia do Norte x Holanda - 13h

Finlândia x Bélgica - 16h

Rússia x Dinamarca - 16h

Campeonato Brasileiro Série A

Atlético-MG x Chapecoense - 20h

Campeonato Brasileiro Série C

Santa Cruz x Jacuipense - 20h